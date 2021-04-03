Возле Шумов подорвался украинский военный
На Донбассе неподалеку от Шумов 3 апреля погиб украинский боец. Он подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве.
Источник:ОТГ "Север"
Трагедия случилась в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
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Военный получил боевую травму. К сожалению, он не выжил.
На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.
Редакция 24 канала выражает семье погибшего украинского защитника искренние соболезнования.
Последние потери на Донбассе
- С 1 января в зоне ООС погибло по меньшей мере 27 наших военных. Все потому, что оккупанты цинично нарушают договоренности о режиме тишины и обстреливают позиции ВСУ.
- 26 марта возле шумов погибли 4 украинских бойца: Сергей Коваль, Максим Абрамович, Сергей Гайченко и Сергей Барнич.
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