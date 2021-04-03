Біля Шумів підірвався український військовий
На Донбасі неподалік Шумів 3 квітня загинув український боєць. Він підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої.
Джерело:ОТУ "Північ"
Трагедія трапилася у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
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Військовий отримав бойове травмування. На жаль, він не вижив.
На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.
Редакція 24 каналу висловлює родині загиблого українського захисника щирі співчуття.
Останні втрати на Донбасі
- З 1 січня у зоні ООС загинуло щонайменше 27 наших військових. Все тому, що окупанти цинічно порушують домовленості про режим тиші та обстрілюють позиції ЗСУ.
- 26 березня біля Шумів загинуло 4 українських бійців: Сергій Коваль, Максим Абрамович, Сергій Гайченко та Сергій Барнич.
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