Трагедія трапилася у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Читайте також Думають, що це іграшки: на Донбасі через міни загинули 42 дитини — ООН

Військовий отримав бойове травмування. На жаль, він не вижив.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.

Редакція 24 каналу висловлює родині загиблого українського захисника щирі співчуття.

офіційними дани

на 5 місці у світі за кількістю жертв інцидентів, пов'язаних з протипіхотними мінами і боєприпасами. Загалом з початку війни через вибухові пристрої загинуло та постраждало 1190 людей.