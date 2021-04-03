В Україні з початку війни з Росією 1190 людей загинули або отримали поранення, підірвавшись на мінах. Все тому, що проросійські бойовики заміновують території на Донбасі.

Заміновані території України

Україна перебуває на 5 місці у світі за кількістю жертв інцидентів, пов'язаних з протипіхотними мінами і боєприпасами. Про це мовиться у щорічній доповіді Служби ООН з питань розмінування (ЮНМАС).

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Україна також входить у трійку країн з найбільшою кількістю інцидентів, викликаних протитранспортними мінами.

Експерти ООН відзначають, що Україна займає одне з перших місць у світі за кількістю мін. Тільки за офіційними даними української влади, мінами всіяно близько 7 тисяч квадратних кілометрів територій Донбасу. Для порівняння – це площа мільйона футбольних полів.

Зверніть увагу! Загалом в Україні на територіях, де існує мінна небезпека, живе близько 2 мільйони людей, з них 240 тисяч – діти.

Питанням розмінування Донбасу займається ряд неурядових організацій та установ системи ООН. Зокрема, ЮНІСЕФ та Управління ООН з координації гуманітарних питань.

За словами співробітників ООН, доступ до територій на Сході України обмежений, і тому оцінити справжні масштаби мінної загрози і повністю ліквідувати всі вибухонебезпечні об'єкти буде дуже важко. Вони кажуть, що на це може піти ціле десятиліття.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу