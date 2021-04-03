Масштабний схрон гранатометів, мін і патронів: у Маріуполі знайшли зброю бойовиків – фото
Патрульна поліція Донецької області отримала повідомлення про сховок боєприпасів на території покинутої будівлі. Його виявили та вилучили 2 квітня у Маріуполі за участі фахівців вибухотехнічної служби.
Джерело:Національна поліція
Виявили сховок ворожої зброї працівники Нацполіції спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ. Боєприпаси направили на експертизу.
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Про які боєприпаси мовиться
У сховку знайшли:
- 30 протитанкових гранатометів;
- 29 мін;
- 10 000 патронів.
Колаж знайденої зброї у сховку / на основі фото Національної поліції
У департаменті стратегічних розслідувань відкрили кримінальне провадження щодо цього випадку. У законодавстві передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
У Маріуполі зайшли масштабний сховок зброї / Фото Національна поліція
Правоохоронці наразі встановлюють особу власника цієї покинутої будівлі. Слідство триває.
Що відомо про схожі випадки
За останній місять почастішали випадки розсекречення сховків зі зброєю бойовиків на Донбасі.
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