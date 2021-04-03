Патрульна поліція Донецької області отримала повідомлення про сховок боєприпасів на території покинутої будівлі. Його виявили та вилучили 2 квітня у Маріуполі за участі фахівців вибухотехнічної служби.

Виявили сховок ворожої зброї працівники Нацполіції спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ. Боєприпаси направили на експертизу.

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Про які боєприпаси мовиться

У сховку знайшли:

30 протитанкових гранатометів;

29 мін;

10 000 патронів.



Колаж знайденої зброї у сховку / на основі фото Національної поліції

У департаменті стратегічних розслідувань відкрили кримінальне провадження щодо цього випадку. У законодавстві передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.



У Маріуполі зайшли масштабний сховок зброї / Фото Національна поліція

Правоохоронці наразі встановлюють особу власника цієї покинутої будівлі. Слідство триває.

Що відомо про схожі випадки

За останній місять почастішали випадки розсекречення сховків зі зброєю бойовиків на Донбасі.