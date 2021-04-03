Патрульная полиция Донецкой области получила сообщение о тайнике боеприпасов на территории заброшенного здания. Его обнаружили и изъяли 2 апреля в Мариуполе с участием специалистов взрывотехнической службы.

Обнаружили тайник вражеского оружия работники Нацполиции совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ. Боеприпасы направили на экспертизу.

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О каких боеприпасы речь

В тайнике нашли:

30 противотанковых гранатометов;

29 мин;

10 000 патронов.



Коллаж найденного оружия в тайнике / на основе фото Национальной полиции

В департаменте стратегических расследований открыли уголовное производство по этому случаю. В законодательстве предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.



В Мариуполе зашли масштабный тайник оружия / Фото Национальная полиция

Правоохранители сейчас устанавливают личность владельца этого заброшенного здания. Следствие продолжается.

Что известно о подобных случаях

За последний содержат участились случаи рассекречивания тайников с оружием боевиков на Донбассе.