Масштабный схрон гранатометов, мин и патронов: в Мариуполе нашли оружие боевиков – фото
Патрульная полиция Донецкой области получила сообщение о тайнике боеприпасов на территории заброшенного здания. Его обнаружили и изъяли 2 апреля в Мариуполе с участием специалистов взрывотехнической службы.
Источник:Нацполиция
Обнаружили тайник вражеского оружия работники Нацполиции совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ. Боеприпасы направили на экспертизу.
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О каких боеприпасы речь
В тайнике нашли:
- 30 противотанковых гранатометов;
- 29 мин;
- 10 000 патронов.
Коллаж найденного оружия в тайнике / на основе фото Национальной полиции
В департаменте стратегических расследований открыли уголовное производство по этому случаю. В законодательстве предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
В Мариуполе зашли масштабный тайник оружия / Фото Национальная полиция
Правоохранители сейчас устанавливают личность владельца этого заброшенного здания. Следствие продолжается.
Что известно о подобных случаях
За последний содержат участились случаи рассекречивания тайников с оружием боевиков на Донбассе.
- На Луганщине 29 марта СБУ нашли схрон артиллерийских снарядов, гранат и патронов.
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