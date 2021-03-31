В Славянске Служба безопасности Украины нашла скрытый схрон с оружием боевиков, которое они приготовили для диверсий. СБУ изъяла килограмм тротила, взрывные устройства и боеприпасы различного калибра.

Правоохранители считают, что тайник организовал участник незаконных вооруженных формирований еще в 2014 году. Сейчас мужчина находится в розыске.

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Боевики планировали совершать диверсии на Донетчине

По данным Службы безопасности Украины, пророссийские наемники планировали совершить диверсии на территории Донецкой области.

Хранилище с боеприсамы один из боевиков устроил на территории своего дома. Оперативники нашли и изъяли:

килограмм тротила;

2 электродетонатора;

4 мины;

реактивную противотанковую гранату РПГ-26;

6 гранатометных выстрелов

3 гранаты РГД-5,

10 запалов;

кумулятивный заряд;

почти тысячу патронов различного калибра.



Служба безопасности Украины нашла боеприпасы, которые боевики готовили для диверсий / Фото СБУ

Изъятый арсенал работники СБУ направили на экспертизу.

"В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", – говорится в сообщении.



Боевики устроили скрытое хранилище боеприпасов / Фото СБУ

Накануне, 29 марта, СБУ в Луганской области выявила 2 схроны с оружием. В селе Терновое оперативники обнаружили 15 боевых единиц дальнобойной артиллерии, а также более 20 артиллерийских снарядов различных калибров и гранаты. По данным Службы безопасности, хранилище обустроили пророссийские боевики.