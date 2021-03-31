Килограмм тротила и гранаты: СБУ нашла хранилище с боеприпасами боевиков в Славянске – фото
В Славянске Служба безопасности Украины нашла скрытый схрон с оружием боевиков, которое они приготовили для диверсий. СБУ изъяла килограмм тротила, взрывные устройства и боеприпасы различного калибра.
Источник:СБУ
Правоохранители считают, что тайник организовал участник незаконных вооруженных формирований еще в 2014 году. Сейчас мужчина находится в розыске.
Читайте также Финансировались из России: СБУ разоблачила ботофермы, которые распространяли фейки о вакцинации
Боевики планировали совершать диверсии на Донетчине
По данным Службы безопасности Украины, пророссийские наемники планировали совершить диверсии на территории Донецкой области.
Хранилище с боеприсамы один из боевиков устроил на территории своего дома. Оперативники нашли и изъяли:
- килограмм тротила;
- 2 электродетонатора;
- 4 мины;
- реактивную противотанковую гранату РПГ-26;
- 6 гранатометных выстрелов
- 3 гранаты РГД-5,
- 10 запалов;
- кумулятивный заряд;
- почти тысячу патронов различного калибра.
Служба безопасности Украины нашла боеприпасы, которые боевики готовили для диверсий / Фото СБУ
Изъятый арсенал работники СБУ направили на экспертизу.
"В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", – говорится в сообщении.
Боевики устроили скрытое хранилище боеприпасов / Фото СБУ
Накануне, 29 марта, СБУ в Луганской области выявила 2 схроны с оружием. В селе Терновое оперативники обнаружили 15 боевых единиц дальнобойной артиллерии, а также более 20 артиллерийских снарядов различных калибров и гранаты. По данным Службы безопасности, хранилище обустроили пророссийские боевики.
Поделиться новостью