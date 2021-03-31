Кілограм тротилу і гранати: СБУ знайшла сховище з боєприпасами бойовиків у Слов'янську – фото
У Слов'янську Служба безпеки України знайшла прихований схрон зі зброєю бойовиків, яку вони заготували для диверсій. СБУ вилучила кілограм тротилу, вибухові пристрої та набої різного калібру.
Джерело:СБУ
Правоохоронці вважають, що схованку організував учасник незаконних збройних формувань ще у 2014 році. Наразі чоловік перебуває в розшуку.
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Бойовики планували вчиняти диверсії на Донеччині
За даними Служби безпеки України, проросійські найманці планували скоїти диверсії на території Донецької області.
Сховище з боєприсами один з бойовиків облаштував на території свого будинку. Оперативники знайшли і вилучили:
- кілограм тротилу;
- 2 електродетонатори;
- 4 міни;
- реактивну протитанкову гранату РПГ-26;
- 6 гранатометних пострілів;
- 3 гранати РГД-5;
- 10 запалів;
- кумулятивний заряд;
- майже тисячу набоїв різного калібру.
Служба безпеки України знайшли боєприпаси, які бойовики готували для диверсій / Фото СБУ
Вилучений арсенал працівники СБУ направили на експертизу.
"У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності", – мовиться у повідомленні.
Бойовики облаштували приховане сховище боєприпасів / Фото СБУ
Напередодні, 29 березня, СБУ на Луганщині виявила 2 схрони зі зброєю. У селі Тернове оперативники 15 бойових одиниць далекобійної артилерії, а також понад 20 артилерійських снарядів різних калібрів та гранати. За даними Служби безпеки, сховище облаштували проросійські бойовики.
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