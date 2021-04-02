Російські бойовики на окупованому Донбасі похвалилися новою військовою технікою і сучасною зброєю. Це черговий "подарунок" з Росії.

Російські бойовики заявили, що готуються до можливого відновлення активних бойових дій на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Кількість важкого озброєння у мобільних групах на автомобільній техніці буде надалі збільшуватися,

– хваляться окупанти.

Світлини, які публікують бойовики, геть суперечать їхній офіційній версії, що вони нібито воюють трофейною зброєю.

Кадри чітко демонструють, що військова техніка – абсолютно нова. Вона ніколи не перебувала на озброєнні Збройних сил України.

Бойовики на Донбасі показали нову зброю / "Остров"



Бойовики на Донбасі показали нову зброю / "Остров"

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