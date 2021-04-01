Росія завела ситуацію у глухий кут, – Кулеба про ескалацію на Донбасі
Дмитро Кулеба заявив, що нинішня ескалація з боку Росії є наймасштабнішою за останні роки. Країна-агресор завела ситуацію у глухий кут. Єдиним виходом з нього є дипломатія.
Джерело:МЗС України
Очільник Міністерства закордонних справ Кулеба повідомив: Україна та світові партнери констатували системне загострення безпекової ситуації з боку Росії. Це відбувається на Донбасі та в окупованому Криму.
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Дії Росії показали, що країна-агресор не хоче жити у режимі припинення вогню.
Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки. Своїми діями Російська Федерація завела ситуацію у глухий кут, вихід з якого лише один: дипломатія,
– наголосив Кулеба.
За словами глави МЗС, Москва має підтвердити свою відданість політико-дипломатичному врегулюванню ситуації та режиму тиші.
Що ще сказав Кулеба
- Україна, а також Німеччина та Франція роблять усе можливе, аби спонукати Росію до конструктивного переговорного процесу у нормандському форматі.
- Інші світові партнери України, зокрема США, Канада, Велика Британія та НАТО, також є прихильниками переговорів.
- Українська сторона надаватиме перевагу політико-дипломатичним шляхам врегулювання. Головною цінністю для нас є мир та людські життя.
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