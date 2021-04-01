Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя эскалация со стороны России является самой масштабной за последние годы. Страна-агрессор завела ситуацию в тупик. Единственным выходом из него является дипломатия.

Глава Министерства иностранных дел Кулеба сообщил: Украина и партнеры констатировали системное обострение ситуации безопасности со стороны России. Это происходит на Донбассе и в оккупированном Крыму.

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Действия России показали, что страна-агрессор не хочет жить в режиме прекращения огня.

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