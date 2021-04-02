"Подарок" России: боевики на Донбассе похвастались новой техникой и оружием – фото
Российские боевики на оккупированном Донбассе похвастались новой военной техникой и современным оружием. Это очередной "подарок" из России.
Источник:"Остров"
Российские боевики заявили, что готовятся к возможному возобновлению активных боевых действий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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Количество тяжелого вооружения в мобильных группах на автомобильной технике будет в дальнейшем увеличиваться,
– хвастаются оккупанты.
Фотографии, которые публикуют боевики, совершенно противоречат их официальной версии, что они якобы воюют трофейным оружием.
Кадры четко демонстрируют, что военная техника – абсолютно новая. Она никогда не состояла на вооружении Вооруженных сил Украины.
Боевики на Донбассе показали новое оружие / Остров"
Боевики на Донбассе показали новое оружие / Остров"
Что говорят в Украине
- Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается создать на Донбассе атмосферу угрозы.
- Украинский лидер подчеркнул, что "игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы – это традиционное дело России".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что нынешняя эскалация со стороны России является самой масштабной за последние годы. Россия сама завела ситуацию в тупик.
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