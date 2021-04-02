Российские боевики на оккупированном Донбассе похвастались новой военной техникой и современным оружием. Это очередной "подарок" из России.

Российские боевики заявили, что готовятся к возможному возобновлению активных боевых действий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Количество тяжелого вооружения в мобильных группах на автомобильной технике будет в дальнейшем увеличиваться,

– хвастаются оккупанты.

Фотографии, которые публикуют боевики, совершенно противоречат их официальной версии, что они якобы воюют трофейным оружием.

Кадры четко демонстрируют, что военная техника – абсолютно новая. Она никогда не состояла на вооружении Вооруженных сил Украины.

Боевики на Донбассе показали новое оружие / Остров"



Боевики на Донбассе показали новое оружие / Остров"

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