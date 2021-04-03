В Украине с начала войны с Россией 1190 человек погибли или получили ранения, подорвавшись на минах. Все потому, что пророссийские боевики минируют территории на Донбассе.

Заминированные территории Украины

Украина находится на 5 месте в мире по количеству жертв инцидентов, связанных с противопехотными минами и боеприпасами. Об этом говорится в ежегодном докладе Службы ООН по разминированию (ЮНМАС).

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Украина также входит в тройку стран с наибольшим количеством инцидентов, вызванных противотранспортные минами.

Эксперты ООН отмечают, что Украина занимает одно из первых мест в мире по количеству мин. Только по официальным данным украинской власти, минами усеяно около 7 тысяч квадратных километров территорий Донбасса. Для сравнения – это площадь миллиона футбольных полей.

Обратите внимание! В целом в Украине на территориях, где существует минная опасность, проживает около 2 миллионов человек, из них 240 тысяч – дети.

Вопросом разминирования Донбасса занимается ряд неправительственных организаций и учреждений системы ООН. В частности, ЮНИСЕФ и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

По словам сотрудников ООН, доступ к территориям на Востоке Украины ограничен, и поэтому оценить истинные масштабы минной угрозы и полностью ликвидировать все взрывоопасные объекты будет очень трудно. Они говорят, что на это может уйти целое десятилетие.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала