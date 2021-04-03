Думают, что это игрушки: на Донбассе от мин погибли 42 ребенка — ООН
На Донбассе жертвами мин и взрывоопасных остатков войны стали уже 42 ребенка. Еще 144 – получили ранения.
Источник:UNICEF Ukraine
Пресс-служба Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине сообщила, что "в большинстве случаев жертвы среди детей случаются, когда дети подбирают взрывоопасные вещества, поскольку думают, что это игрушки".
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Чаще всего дети не понимают, что происходит. В частности, 14-летний Алексей поднял неизвестную вещь и потерял три пальца.
Я поднял эту вещь с земли и, вероятно, что-то нажал – и тогда она взорвалась,
– рассказал мальчик.
Другой мальчик – Максим – признался, как потерял глаз и руку.
"Я сидел на диване, смотрел "Симпсонов" и держал заряд в левой руке. Просто крутил его. А потом он взорвался", – делится подросток.
В ООН объявили 4 апреля Днем просвещения по вопросам минной опасности.
В течение почти семи лет конфликта обучение по вопросам минной опасности для детей по обе стороны от линии разграничения остается крайне важным, – отметили в ЮНИСЕФ.
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