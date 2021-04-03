На Донбассе жертвами мин и взрывоопасных остатков войны стали уже 42 ребенка. Еще 144 – получили ранения.

Пресс-служба Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине сообщила, что "в большинстве случаев жертвы среди детей случаются, когда дети подбирают взрывоопасные вещества, поскольку думают, что это игрушки".

Заметьте На Донбассе никакого перемирия не было и планируется, – Резников

Чаще всего дети не понимают, что происходит. В частности, 14-летний Алексей поднял неизвестную вещь и потерял три пальца.

Я поднял эту вещь с земли и, вероятно, что-то нажал – и тогда она взорвалась,

– рассказал мальчик.

Другой мальчик – Максим – признался, как потерял глаз и руку.

"Я сидел на диване, смотрел "Симпсонов" и держал заряд в левой руке. Просто крутил его. А потом он взорвался", – делится подросток.

В ООН объявили 4 апреля Днем просвещения по вопросам минной опасности.

В течение почти семи лет конфликта обучение по вопросам минной опасности для детей по обе стороны от линии разграничения остается крайне важным, – отметили в ЮНИСЕФ.

Обратите внимание! Весной 2021 года российские боевики на Донбассе активизировались. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о самой масштабной эскалации конфликта. По словам чиновника, Россия сама завела ситуацию в тупик. Единственным выходом является дипломатия.



Расположение группировок России вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 каналу

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