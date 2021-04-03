По мнению министра оккупированных территорий Алексея Резникова, некорректно говорить о перемирии на Донбассе. Вместо этого следует употреблять термин "режим прекращения огня".

Вице-премьер отметил, что эти понятия – совершенно разные вещи. Поэтому не следует их путать.

К теме Украина в ТКГ предлагать "пасхальное перемирие" на Донбассе

Детали заявления

Резников, в частности, отметил, что никакого перемирия не было, нет и не планируется.

У нас идет война с 2014 года. Никакого перемирия ни разу не было. Иногда есть режимы прекращения огня,

– подчеркнул чиновник.

Также он уточнил момент по минскому формата. По словам вице-премьера, в его рамках никакие переговоры не ведут. Зато там проходят консультации.

" Не принимает никто в Трехсторонний контактной группе важных политических решений относительно возможного договора о мире . Что касается политической подгруппы, то все инициативы Украины с июля 2020 года блокирует Россия, потому что у них своя тактика", – подытожил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.