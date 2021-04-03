На Донбассе никакого перемирия не было и планируется, – Резников
По мнению министра оккупированных территорий Алексея Резникова, некорректно говорить о перемирии на Донбассе. Вместо этого следует употреблять термин "режим прекращения огня".
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Вице-премьер отметил, что эти понятия – совершенно разные вещи. Поэтому не следует их путать.
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Детали заявления
Резников, в частности, отметил, что никакого перемирия не было, нет и не планируется.
У нас идет война с 2014 года. Никакого перемирия ни разу не было. Иногда есть режимы прекращения огня,
– подчеркнул чиновник.
Также он уточнил момент по минскому формата. По словам вице-премьера, в его рамках никакие переговоры не ведут. Зато там проходят консультации.
"Не принимает никто в Трехсторонний контактной группе важных политических решений относительно возможного договора о мире. Что касается политической подгруппы, то все инициативы Украины с июля 2020 года блокирует Россия, потому что у них своя тактика", – подытожил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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