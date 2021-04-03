На переконання міністра окупованих територій Олексія Резнікова, не коректно говорити про перемир'я на Донбасі. Натомість слід вживати термін "режим припинення вогню".

Віцепрем'єр зауважив, що ці поняття – абсолютно різні речі. Тому не слід їх плутати.

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Деталі заяви

Резніков, зокрема, наголосив, що ніякого перемир'я не було, немає та не планується.

В нас триває війна з 2014 року. Ніякого перемир'я жодного разу не було. Іноді є режими припинення вогню,

– підкреслив посадовець.

Також він уточнив момент щодо мінського формату. За словами віцепрем'єра, у його межах жодні перемовини не ведуть. Натомість там відбуваються консультації.

"Не ухвалює ніхто в Тристоронній контактній групі важливих політичних рішень щодо можливого договору про мир. Щодо політичної підгрупи, то тут всі ініціативи України з липня 2020 року блокує Росія, тому що у них своя тактика", – підсумував міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.