На Донбасі жодного перемир'я не було та планується, – Резніков
На переконання міністра окупованих територій Олексія Резнікова, не коректно говорити про перемир'я на Донбасі. Натомість слід вживати термін "режим припинення вогню".
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Віцепрем'єр зауважив, що ці поняття – абсолютно різні речі. Тому не слід їх плутати.
До теми Україна у ТКГ пропонуватиме "великоднє перемир'я" на Донбасі
Деталі заяви
Резніков, зокрема, наголосив, що ніякого перемир'я не було, немає та не планується.
В нас триває війна з 2014 року. Ніякого перемир'я жодного разу не було. Іноді є режими припинення вогню,
– підкреслив посадовець.
Також він уточнив момент щодо мінського формату. За словами віцепрем'єра, у його межах жодні перемовини не ведуть. Натомість там відбуваються консультації.
"Не ухвалює ніхто в Тристоронній контактній групі важливих політичних рішень щодо можливого договору про мир. Щодо політичної підгрупи, то тут всі ініціативи України з липня 2020 року блокує Росія, тому що у них своя тактика", – підсумував міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Поділитися новиною