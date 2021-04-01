Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе хочет договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе. Этот вопрос намерены поднять уже на следующем заседании – 14 апреля.

Такое перемирие будет временным, но Украина заинтересована и в постоянном режиме тишины. Об этом глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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"На Пасху люди будут больше ходить на могилы, двигаться по территории, поэтому надо думать о разминировании и контроле", – подчеркнул первый украинский президент.

Если думать о человеке, то есть о чем думать. Я говорю (в ТКГ – 24 канал), чтобы мы приняли решение, такие шаги, которые обеспечат прекращение огня,

– пояснил Кравчук.

И добавил, что после этого можно решать политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом, по мнению главы украинской делегации, удастся двигаться к миру.

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