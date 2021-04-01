Украина в ТКГ будет предлагать "пасхальное перемирие" на Донбассе
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе хочет договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе. Этот вопрос намерены поднять уже на следующем заседании – 14 апреля.
Источник:24 канал
Такое перемирие будет временным, но Украина заинтересована и в постоянном режиме тишины. Об этом глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
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"На Пасху люди будут больше ходить на могилы, двигаться по территории, поэтому надо думать о разминировании и контроле", – подчеркнул первый украинский президент.
Если думать о человеке, то есть о чем думать. Я говорю (в ТКГ – 24 канал), чтобы мы приняли решение, такие шаги, которые обеспечат прекращение огня,
– пояснил Кравчук.
И добавил, что после этого можно решать политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом, по мнению главы украинской делегации, удастся двигаться к миру.
Режим тишины и обострение на Донбассе: что известно
- Режим тишины на Донбассе действует еще с 27 июля 2020 года. Несмотря на договоренности, оккупанты регулярно его нарушают и открывают огонь по позициям ВСУ.
- С начала 2021 года количество обстрелов в районе проведения ООС увеличилось. Вследствие вражеских обстрелов уже погибли 26 защитников Украины.
- 26 марта российские наемники из минометов обстреляли позиции украинской армии в районе Шумов. К сожалению, 4 бойцов ВСУ погибли, 2 получили ранения.
- Накануне, во время заседания Трехсторонней контактной группы Кравчук предложил вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня с 1 апреля.
- Главу украинской делегации в ТКГ поддержали представители ОБСЕ, однако его предложение не нашло поддержки со стороны российской делегации.
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