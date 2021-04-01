Украина попытается разблокировать вопрос восстановления режима прекращения огня на Донбассе в ближайшее время. Даже несмотря на то, что Россия отвергла украинские предложения по этому поводу.

Так считает спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Об этом он заявил 31 марта в эфире одного из украинских телеканалов.

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Восстановление спокойствия в Донбассе обсудят политические советники в ТКГ

Арестович убежден, что вопрос восстановления Россией режима прекращения огня на Донбассе обсудят на уровне политических советников из стран "нормандской четверки". Произойти это должно в ближайшее время.

Ведь "накануне Франция и Германия подтвердили, что при любых условиях консультации политических советников сохраняются".

Россия наотрез отвергла и предложение Украины, и предложение ОБСЕ

По словам спикера украинской делегации в ТКГ, "сегодня (31 марта – 24 канал) российская делегация отвергла, по сути, сразу два предложения " по Донбассу. А именно:

Леонид Кравчук предложил с полночи 1 апреля возвратиться в режим прекращения огня.

Представители ОБСЕ предложили принять совместное заявление с призывом к России и Украине засвидетельствовать готовность к возвращению режима прекращения огня и взять на себя обязательства принять для этого дополнительные меры.

Российская делегация наотрез отказалась. Они сказали, что существующих уже договоренностей достаточно, и те не требуют никаких решений,

– рассказал Алексей Арестович.

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Позиция России резко изменилась в течение суток

Арестович также сообщил, что "Россия была готова задекларировать возвращения к соблюдению режима прекращения огня, но – резко изменила свою позицию".

Накануне разговора в рамках ТКГ 31 марта состоялись консультации политических советников "нормандской четверки". Тогда представитель России Дмитрий Козак сказал, что не видит препятствий для возврата к режиму прекращения огня.

И вот через сутки он меняет позицию. Что-то происходит внутри российского военно-политического руководства, так как в течение суток они выдают две разные точки зрения, два разных нарратива и две разные команды для исполнения,

– отметил Арестович.