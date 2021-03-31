Президенты России и Франции, а также канцлер Германии 30 марта пообщались в формате видеоконференции. Среди прочего разговор касался и войны на Донбассе.

По ее итогам Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали Россию все же вернуться к переговорам в нормандском формате. А также напомнили, что именно Россия должна взять на себя обязательства остановить эскалацию.

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Макрон, Меркель и Путин поговорили о Донбассе без Зеленского

Во время трехсторонних видеопереговоров 30 марта канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили с главой России Владимиром Путиным прежде всего пандемию коронавируса и сотрудничество с вакцинами.

В Германии призвали вернуться к нормандскому формату

А дальше подняли тему урегулирования конфликта на Востоке Украины, как сообщила пресс-служба федерального правительства Германии. Меркель и Макрон призвали Путина вернуться к встречам в нормандском формате.

Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации минских договоренностей,

– говорится в сообщении.

После Украины политики вспомнили о проблемах в Беларуси, Ливии, Сирии и Иране, а также и в самой России – с правами человека и заключением оппозиционера Алексея Навального.

Франция подчеркнула, что Россия должна взять ответственность за прекращение огня

Пресс-релиз французского президента опубликован с похожим содержанием. Первой темой там также указанная проблема защиты здоровья и вакцинации против COVID-19. Далее вспомнили о Навальном, и лишь потом – об Украине.

Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине. А также выработке путей выхода из кризиса при соблюдении минских соглашений,

– сообщили в Елисейском дворце.

После Украины главы государств обсудили гуманитарный кризис в Сирии, ядерную проблему Ирана, напряженность в Ливии и необходимость налаживания диалога в Беларуси.

Позиция Кремля: минские договоренности – безальтернативные

Пресс-служба президента России Владимира Путина первой обнародовала итоги беседы с главами Франции и Германии. В Кремле от давно привычной риторики не отказались.

Во время подробного обмена мнениями по ситуации в Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране,

– считает Путин.

Также он настаивает, что Украина должна начать "налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском" и "урегулировать правовые аспекты особого статуса Донбасса".

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Что предшествовало разговору Путина, Макрона и Меркель