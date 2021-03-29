Без Зеленского: в Кремле готовят переговоры Путина, Меркель и Макрона
В Кремле заявили, что организуют видеоконференцию, на которой будут говорить об обострении на Донбассе. Правда, президента Украины Владимира Зеленского туда приглашать не планируют.
Источник:24 канал
На конференцию пригласят российского президента Владимира Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель и главу Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков российским СМИ.
Кстати Путин не планирует разговор с Зеленским, – Песков
Что говорят в Кремле
По словам Пескова, Москва продолжает согласовывать конференцию с Берлином и Парижем. Политик отметил, что сообщит, когда будут конкретные итоги.
Песков заметил, что вероятные переговоры Путина, Макрона и Меркель готовят не как мероприятие формата "нормандской четверки". Именно поэтому Зеленского не позовут.
О чем будут говорить на переговорах
Песков заявил, что хотят обсудить обострение на Донбассе. Однако это не будет единственной темой.
Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждение без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня,
– сказал пресс-секретарь.
Что надо знать об обострении на Донбассе
- Пророссийские боевики 26 марта обстреляли позиции украинских военных возле Шумов. За это 4 наших защитников погибли, еще 2 – получили ранения.
- Из-за такого обострения Зеленский заявил, что срочно позвонит руководителям России, Франции и Германии.
- Однако президент еще перед тем говорил, что готов встретиться с каждым лидером "нормандской четверки". Он обосновывал это тем, что общую встречу постоянно откладывают.
- При этом в Кремле отмечали, что такую встречу следует хорошо подготовить.
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