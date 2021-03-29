В Кремле заявили, что организуют видеоконференцию, на которой будут говорить об обострении на Донбассе. Правда, президента Украины Владимира Зеленского туда приглашать не планируют.

На конференцию пригласят российского президента Владимира Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель и главу Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков российским СМИ.

Кстати Путин не планирует разговор с Зеленским, – Песков

Что говорят в Кремле

По словам Пескова, Москва продолжает согласовывать конференцию с Берлином и Парижем. Политик отметил, что сообщит, когда будут конкретные итоги.

Песков заметил, что вероятные переговоры Путина, Макрона и Меркель готовят не как мероприятие формата "нормандской четверки". Именно поэтому Зеленского не позовут.

О чем будут говорить на переговорах

Песков заявил, что хотят обсудить обострение на Донбассе. Однако это не будет единственной темой.

Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждение без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня,

– сказал пресс-секретарь.

Что надо знать об обострении на Донбассе