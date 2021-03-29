У Кремлі заявили, що організовують відеоконференцію, на якій говоритимуть про загострення на Донбасі. Щоправда, Президента України Володимира Зеленського туди запрошувати не планують.

На конференцію запросять російського президента Володимира Путіна, канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та очільника Франції Еммануеля Макрона. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

До речі Путін не планує розмову з Зеленським, – Пєсков

Що кажуть у Кремлі

За словами Пєскова, Москва продовжує узгоджувати конференцію з Берліном і Парижем. Політик зазначив, що повідомить, коли будуть конкретні підсумки.

Пєсков зауважив, що ймовірні перемовини Путіна, Макрона і Меркель готують не як захід формату "нормандської четвірки". Саме тому Зеленського не покличуть.

Про що говоритимуть на перемовинах

Пєсков заявив, що хочуть обговорити загострення на Донбасі. Однак це не буде єдиною темою.

Безумовно, зараз в подібному форматі обговорення без того, щоб порушити ситуацію на Донбасі, неможливо. Звичайно, ця тема так чи інакше буде фігурувати на порядку денному,

– сказав прессекретар.

Що треба знати про загострення на Донбасі