Путін не планує розмову з Зеленським, – Пєсков
Президент Росії Володимир Путін наразі не планує розмовляти з главою України Володимиром Зеленським. Раніше про необхідність такої розмови заявляли на фоні загострення ситуації на Донбасі.
Джерело:24 канал
Проте найближчим часом така розмова не запланована. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють заборонені в Україні ЗМІ.
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Поки немає в планах розмови з Зеленським. Але при необхідності це можна буде дуже швидко організувати,
– сказав Пєсков.
Головне про загострення на Донбасі
26 березня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових у районі Шумів. Через це 4 наших захисників загинули. Україна 9 разів намагалася припинити ворожі обстріли, однак окупанти відмовлялися.
Через це Зеленський заявив, що терміново зателефонує очільникам Росії, Франції та Німеччини.
Що відомо про ймовірну розмову Путіна та Зеленського
- Раніше Зеленський казав, що готовий зустрітися з кожним лідером "нормандської четвірки". Все тому, що загальну зустріч постійно відтерміновують.
- У Кремлі заявили, що готові до такої зустрічі, але її слід добре підготувати.
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