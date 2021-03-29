Президент Росії Володимир Путін наразі не планує розмовляти з главою України Володимиром Зеленським. Раніше про необхідність такої розмови заявляли на фоні загострення ситуації на Донбасі.

Проте найближчим часом така розмова не запланована. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють заборонені в Україні ЗМІ.

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Поки немає в планах розмови з Зеленським. Але при необхідності це можна буде дуже швидко організувати,

– сказав Пєсков.

Головне про загострення на Донбасі

26 березня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових у районі Шумів. Через це 4 наших захисників загинули. Україна 9 разів намагалася припинити ворожі обстріли, однак окупанти відмовлялися.

Через це Зеленський заявив, що терміново зателефонує очільникам Росії, Франції та Німеччини.

Що відомо про ймовірну розмову Путіна та Зеленського