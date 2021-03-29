Президент России Владимир Путин пока не планирует разговаривать с главой Украины Владимиром Зеленским. Ранее о необходимости такого разговора заявляли на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Однако в ближайшее время такой разговор не запланирован. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают запрещенные в Украине СМИ.

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Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это можно будет очень быстро организовать,

– сказал Песков.

Главное об обострении на Донбассе

26 марта пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных в районе Шумов. 4 наших защитников погибли. Украина 9 раз пыталась прекратить вражеские обстрелы, однако оккупанты отказывались.

Из-за этого Зеленский заявил, что срочно позвонит руководителям России, Франции и Германии.

Что известно о вероятном разговоре Путина и Зеленского