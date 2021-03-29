Путин не планирует разговор с Зеленским, – Песков
Президент России Владимир Путин пока не планирует разговаривать с главой Украины Владимиром Зеленским. Ранее о необходимости такого разговора заявляли на фоне обострения ситуации на Донбассе.
Источник:24 канал
Однако в ближайшее время такой разговор не запланирован. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают запрещенные в Украине СМИ.
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Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это можно будет очень быстро организовать,
– сказал Песков.
Главное об обострении на Донбассе
26 марта пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных в районе Шумов. 4 наших защитников погибли. Украина 9 раз пыталась прекратить вражеские обстрелы, однако оккупанты отказывались.
Из-за этого Зеленский заявил, что срочно позвонит руководителям России, Франции и Германии.
Что известно о вероятном разговоре Путина и Зеленского
- Ранее Зеленский говорил, что готов встретиться с каждым лидером "нормандской четверки". Все потому, что общую встречу постоянно откладывают.
- В Кремле заявили, что готовы к такой встрече, но ее следует хорошо подготовить.
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