Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена.

Путин не исключает встречу с Зеленским

По словам Пескова, встреча лидеров государств может произойти. Однако конктретной даты он не назвал.

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Путин никогда не опровергает любые встречи, тем более когда они могут быть результативными и принести пользу всем,

– заявил пресс-секретарь российского президента.

Представитель Путина подчеркнул, что встречу следует хорошо подготовить, речь идет о выполнении договоренностей.

"В этом случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей, прежде мы говорим о минском комплексе мероприятий, а дальше о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже", – добавил Песков.

Что известно о предстоящей встрече политиков