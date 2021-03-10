В Кремле рассказали о возможности встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена.
Источник:"Известия"
Путин не исключает встречу с Зеленским
По словам Пескова, встреча лидеров государств может произойти. Однако конктретной даты он не назвал.
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Путин никогда не опровергает любые встречи, тем более когда они могут быть результативными и принести пользу всем,
– заявил пресс-секретарь российского президента.
Представитель Путина подчеркнул, что встречу следует хорошо подготовить, речь идет о выполнении договоренностей.
"В этом случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей, прежде мы говорим о минском комплексе мероприятий, а дальше о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже", – добавил Песков.
Что известно о предстоящей встрече политиков
- В ноябре 2020 года в Трехсторонней контактной группе заявили о необходимости встречи президентов в нормандском формате.
- Спикер украинской делегации Алексей Арестович отметил, что встреча нужна потому, что Россия не выполняет обязательства и блокирует обмен пленными.
- В декабре в Кремле исключили возможность встречи Путина с Зеленским в ближайшее время.
- 9 марта Зеленский заявил, что готовится к личной встрече с каждым лидером "нормандской четверки", в которую в том числе входит и Путин. Это произойдет в том случае, если общая встреча политиков не произойдет.
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