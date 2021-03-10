В России убеждают, что ничего не знают о мирном плане по Донбассу, о котором ранее заявлял глава Офиса Президента Андрей Ермак. Кроме того, страна-агрессор возразила, что вскоре может состояться встреча лидеров "нормандской четверки".

В России говорят, что слышат о плане впервые. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

К теме План мира на Донбассе лежит на столе и ждет одобрения Россией, – Ермак

Какова позиция России

По словам Руденко, Россия якобы хочет избежать горячей фазы конфликта на Донбассе.

Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложила Франция и Германия,

– сказал Руденко.

Что говорят о встрече "нормандской четверки"

Руденко подчеркнул, что встречу лидеров "нормандской четверки" пока не обсуждают.

Дипломат утверждает, что никаких договоренностей нет, потому что якобы не выполнили все основные условия, необходимые для создания такой встречи.

Что известно о плане, который анонсировал Ермак

Накануне Ермак заявил, что Украина вместе с западными партнерами создала мирный план по Донбассу.

По словам политика, план лежит на столе и ждет одобрения Россией.

Ермак добавил, что Германия и Франция предложили "очень мощный шаг". Глава ОП надеется, что его обсудят на видеоконференции в нормандском формате.

Обратите внимание! Ранее украинская делегация в ТКГ уже представляла похожий План действий по Донбассу. Он состоял из 5 основных пунктов.