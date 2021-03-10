У Росії переконують, що нічого не знають про мирний план щодо Донбасу, про який раніше заявляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Крім того, країна-агресор заперечила, що невдовзі може відбутись зустріч лідерів "нормандської четвірки".

У Росії кажуть, що чують про план вперше. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

До теми План миру на Донбасі лежить на столі та чекає на схвалення Росією, – Єрмак

Яка позиція Росії

За словами Руденка, Росія нібито хоче уникнути гарячої фази конфлікту на Донбасі.

Який мирний план? Ми не знаємо нічого про мирний план, який запропонувала Франція і Німеччина,

– сказав Руденко.

Що кажуть про зустріч "нормандської четвірки"