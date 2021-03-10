Нічого не знаємо, – у Росії відповіли Єрмаку на мирний план щодо Донбасу
У Росії переконують, що нічого не знають про мирний план щодо Донбасу, про який раніше заявляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Крім того, країна-агресор заперечила, що невдовзі може відбутись зустріч лідерів "нормандської четвірки".
Джерело:ТАСС
У Росії кажуть, що чують про план вперше. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.
До теми План миру на Донбасі лежить на столі та чекає на схвалення Росією, – Єрмак
Яка позиція Росії
За словами Руденка, Росія нібито хоче уникнути гарячої фази конфлікту на Донбасі.
Який мирний план? Ми не знаємо нічого про мирний план, який запропонувала Франція і Німеччина,
– сказав Руденко.
Що кажуть про зустріч "нормандської четвірки"
Руденко наголосив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" наразі не обговорюють.
Дипломат стверджує, що ніяких домовленостей немає, бо начебто не виконали всі основні умови, необхідні для створення такої зустрічі.
Що відомо про план, який анонсував Єрмак
- Напередодні Єрмак заявив, що Україна разом з західними партнерами створила мирний план щодо Донбасу.
- За словами політика, план лежить на столі та чекає схвалення Росією.
- Єрмак додав, що Німеччина та Франція запропонували "дуже потужний крок". Глава ОП сподівається, що його згодом обговорять на відеоконференції у нормандському форматі.
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