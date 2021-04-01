Україна спробує розблокувати питання відновлення режиму припинення вогню на Донбасі найближчим часом. Навіть попри те, що Росія відкинула українські пропозиції з цього приводу.

Так вважає спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович. Про це він заявив 31 березня в ефірі одного з українських телеканалів.

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Відновлення спокою на Донбасі обговорять політичні радники у ТКГ

Арестович переконаний, що питання відновлення Росією режиму припинення вогню на Донбасі обговорять на рівні політичних радників з країн "нормандської четвірки". Відбутися це має вже найближчим часом.

Адже "напередодні Франція і Німеччина підтвердили, що за будь-яких умов консультації політичних радників зберігаються".

Росія навідріз відкинула і пропозицію України, і пропозицію ОБСЄ

За словами спікера української делегації в ТКГ, "сьогодні (31 березня – 24 канал) російська делегація відкинула, по суті, відразу дві пропозиції" щодо Донбасу. А саме:

Леонід Кравчук запропонував з півночі 1 квітня повернутися до режиму припинення вогню.

Представники ОБСЄ запропонували прийняти спільну заяву із закликом до Росії й України засвідчити готовність до повернення режиму припинення вогню і взяти на себе зобов'язання вжити для цього додаткові заходи.

Російська делегація навідріз відмовилася. Вони сказали, що існуючих вже домовленостей досить, і ті не вимагають жодних рішень,

– розповів Олексій Арестович.

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Позиція Росії різко змінилася протягом доби

Арестович також повідомив, що "Росія була готова задекларувати повернення до дотримання режиму припинення вогню, але – різко змінила свою позицію".

Напередодні розмови у рамках ТКГ 31 березня відбулися консультації політичних радників "нормандської четвірки". Тоді представник Росії Дмитро Козак сказав, що не бачить перешкод для повернення до режиму припинення вогню.

І ось через добу він змінює позицію. Щось відбувається усередині російського військово-політичного керівництва, тому що протягом доби вони видають дві різні точки зору, два різних наративи і дві різні команди для виконання,

– зауважив Арестович.

Нагадаємо, 30 березня Володимир Путін, Ангела Меркель і Еммануель спілкувався у відеорежимі. Серед іншого вони говорили й про Донбас, хоча українського президента Володимира Зеленського до розмови не запрошували.