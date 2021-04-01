На полігоні неподалік окупованого Луганська спостерігачі ОБСЄ зафіксували танки й "Гвоздики". Це вкотре засвідчило, що бойовики продовжують грубо порушувати мінські домовленості.

Адже розташовувати військову техніку і важке озброєння поза визначеними місцями заборонено. На це звернули увагу у звіті СММ ОБСЄ № 73/2021 від 30 березня.

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Бойовики тримають танки й важке озброєння у забороненій зоні

Українська сторона СЦКК (Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню) заявила про грубі порушення окупантами домовленостей.

28 березня безпілотник дальнього радіуса дії зафіксував 20 танків на полігоні біля Бойківського та ще 3 танки біля Зернового, які належать збройним формуванням окупантів.

Танки розташовані за межами виділених місць зберігання озброєння на тимчасово окупованих територіях Донецької області,

– наголосили у СЦКК.

29 березня патруль СММ ОБСЄ зафіксував 2 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" калібру 122 міліметри, розташовані до лінії відведення – біля селища Біле поблизу окупованого Луганська.

калібру 122 міліметри, розташовані до лінії відведення – біля селища Біле поблизу окупованого Луганська. Також бойовики у будь-який спосіб намагаються перешкоджати роботі спостерігачів ОБСЄ. Зокрема, збивають безпілотники та віддають прямі накази представникам ОБСЄ покинути той чи інший район.

та віддають прямі накази представникам ОБСЄ покинути той чи інший район. Окрім цього окупанти активно дообладнують старі та облаштовують нові оборонні позиції, при цьому просуваючись у бік лінії розмежування та позиції Збройних сил України

Все це означає, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію вздовж всієї лінії розмежування.

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