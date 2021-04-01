На полигоне неподалеку оккупированного Луганска наблюдатели ОБСЕ зафиксировали танки и "Гвоздики". Это еще раз показало, что боевики продолжают грубо нарушать минские договоренности.

Ведь размещать военную технику и тяжелое вооружение вне определенных мест запрещено. На это обратили внимание в отчете СММ ОБСЕ № 73/2021 от 30 марта. К теме Пентагон обеспокоен эскалацией на Донбассе Боевики держат танки и тяжелое вооружение в запрещенной зоне Украинская сторона СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня) заявила о грубых нарушениях оккупантами договоренностей. 28 марта беспилотник дальнего радиуса действия зафиксировал 20 танков на полигоне у Бойковского и еще 3 танка у Зернового, принадлежащих вооруженным формированием оккупантов. Танки расположены за пределами выделенных мест хранения вооружения на временно оккупированных территориях Донецкой области,

– подчеркнули в СЦКК. 29 марта патруль СММ ОБСЕ зафиксировал 2 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" калибра 122 миллиметра, расположенные до линии отвода – около поселка Белое вблизи оккупированного Луганска.

Также боевики любым способом пытаются препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ. В частности, сбивают беспилотники и отдают прямые приказы представителям ОБСЕ покинуть тот или иной район.

Кроме этого оккупанты активно доделывают старые и обустраивают новые оборонительные позиции, при этом продвигаясь в сторону линии разграничения и позиций Вооруженных сил Украины Все это означает, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию вдоль всей линии разграничения. Коротко о ситуации на Донбассе С 27 июля 2020 в районе проведения операции Объединенных сил начало действовать полное и всеобъемлющее прекращение огня , согласованное участниками Трехсторонней контактной группы 22 июля.

Однако в марте 2021 ситуация на Донбассе ухудшилась, боевики агрессивно обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. Украина обратилась к сторонам переговоров минского формата, чтобы вернуть перемирие.

Однако в Кремле отказались гарантировать соблюдение режима тишины боевиками, в который раз заявив, что Россия якобы не является стороной конфликта.