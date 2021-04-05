Проросійські бойовики 5 квітня обстріляли позиції українських військових біля Золотого-4. Через це один наш захисник отримав смертельне поранення.

Що відомо про загибель військового Російські найманці прицільно обстріляли позиції ЗСУ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Для цього вони використали стрілецьку зброю. Важливо Бойовики біля Авдіївки обстріляли позиції ЗСУ: загинув український військовий Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення несумісне з життя,

– мовиться у повідомленні. Українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ про порушення. Наразі на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Редакція 24 каналу висловлює родичам та близьким постраждалого щирі співчуття. Останні втрати на Донбасі З початку 2021 року в зоні Операції об'єднаних сил загинули щонайменше 27 українських військових.

Найбільше втрат Україна зазнала 26 березня. Тоді біля Шумів окупанти вбили 4 бійців.

3 квітня неподалік Шумів військовий підірвався на міні. Внаслідок бойового травмування він не вижив.

6 квітня бойовики відкрили вогонь по позиціях ЗСУ біля Авдіївки. Через це загинув наш захисник.