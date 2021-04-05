Другий загиблий за день: на Донбасі бойовики вбили військового
Проросійські бойовики 5 квітня обстріляли позиції українських військових біля Золотого-4. Через це один наш захисник отримав смертельне поранення.
Джерело:ОТУ "Північ"
Що відомо про загибель військового
Російські найманці прицільно обстріляли позиції ЗСУ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Для цього вони використали стрілецьку зброю.
Важливо Бойовики біля Авдіївки обстріляли позиції ЗСУ: загинув український військовий
Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення несумісне з життя,
– мовиться у повідомленні.
Українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ про порушення.
Наразі на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
Останні втрати на Донбасі
- З початку 2021 року в зоні Операції об'єднаних сил загинули щонайменше 27 українських військових.
- Найбільше втрат Україна зазнала 26 березня. Тоді біля Шумів окупанти вбили 4 бійців.
- 3 квітня неподалік Шумів військовий підірвався на міні. Внаслідок бойового травмування він не вижив.
- 6 квітня бойовики відкрили вогонь по позиціях ЗСУ біля Авдіївки. Через це загинув наш захисник.
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