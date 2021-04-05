Окупанти 5 квітня обстріляли українські позиції біля Авдіївки. У результаті поранили військового Операції об'єднаних сил. Врятувати життя бійця, на жаль, не вдалось.

Чоловік отримав кульове поранення. Його оперативно доставили в госпіталь. Однак, попри намагання медиків, військовий помер. До речі У Дніпрі рятують пораненого під Красногорівкою військового: осколки пробили кишківник Командування висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Що відомо про обстріл Російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Українським військовим довелось стріляти у відповідь. Про порушення окупантів вже повідомили представників ОБСЄ. Загострення на Донбасі: що треба знати Останнім часом бойовики майже постійно використовують прицільні обстріли. Від початку року на передовій загинули щонайменше 27 українських захисників.

Розвідники попереджали, що окупанти готуються до ескалації на Донбасі. Також вони мають намір просунутись вглиб України.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Росія стягує війська до Воронезької, Ростовської та Брянської областей. У Кремлі запевняють, що це тільки для навчань.

Російські війська на кордоні / Інфографіка 24 каналу