Оккупанты 5 апреля обстреляли украинские позиции возле Авдеевки. В результате ранили украинского военного. Спасти жизнь бойца, к сожалению, не удалось.

Мужчина получил пулевое ранение. Его оперативно доставили в госпиталь. Однако, несмотря на старания медиков, военный умер. Кстати В Днепре спасают раненого под Красногоровкой военного: осколки пробили кишечник Командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. Что известно об обстреле Российские наемники открыли огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Украинским военным пришлось стрелять в ответ. О нарушении оккупантов уже сообщили представителям ОБСЕ. Обострение на Донбассе: что нужно знать В последнее время боевики почти постоянно используют прицельные обстрелы. С начала года на передовой погибли по меньшей мере 27 украинских защитников.

Разведчики предупреждали, что оккупанты готовятся к эскалации на Донбассе. Также они намерены продвинуться вглубь Украины.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что Россия стягивает войска к Воронежской, Ростовской и Брянской областям. В Кремле уверяют, что это только для учений.

Российские войска на границе / Инфографика 24 канала