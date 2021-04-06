"Дива не трапилось": бойовики передали Україні тіло зниклого днями бійця
На Донбасі 3 квітня зник один з військових Збройних сил України. А вже 6 квітня бойовики віддали його тіло українським захисникам.
Про зникнення бійця стало відомо ввечері 3 квітня. Зброї при собі він не мав. А на місці, де його бачили востаннє, військового слідів бою не виявили.
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Пошуки бійця
Командування частини негайно вирішило розпочати пошуки воїна.
Першочергові пошукові заходи не дали позитивного результату. Про факт зникнення військового повідомили всі відповідні служби,
– йдеться у повідомленні.
Що саме могло трапитись з бійцем, наразі невідомо. Розглядаються версії різні, зокрема втрата орієнтування і навіть викрадення. "Про те, що саме сталося, можна буде говорити лише після встановлення всіх обставин події", – пояснюють у командуванні.
Водночас у бригаді до останнього сподівалися, що український захисник живий. Однак, на жаль, дива не сталося.
Окупанти повернули тіло воїна
Бойовики 6 квітня на КПВВ Мар'їнка віддали українським військовим тіло їхнього загиблого побратима. Його ім'я повідомлять згодом.
Як інформацію подавали окупанти
У мережі представники окупаційних військ розповсюдили інформацію про те, що 4 квітня начебто внаслідок бойового зіткнення біля Шумів загинув військовий. А командування частини тривалий час нібито приховує інформацію про його загибель.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого військового.
Війна на Донбасі: останні новини
- 6 квітня в результаті обстрілу окупантів поблизу Невельського загинув український військовий. Життя ще одного воїна обірвалося внаслідок підриву на міні.
- Протягом 5 квітня бойовики 7 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. У результаті атак російських найманців загинули 2 бійців ЗСУ – поблизу Авдіївки та Золотого-4.
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