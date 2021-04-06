Сообщили имена двух погибших военных на Донбассе
За сутки 6 апреля российские наемники убили двух военных на Донбассе. Стали известными имена погибших героев.
Источник:24 канал
Воины, которые погибли 6 апреля
На Донбассе погиб 23-летний военный с Сумщины Максим Стеблянко. Он подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Как сообщили в 1 отдельной танковой Сиверской бригаде, он выполнял боевое задание.
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Парень получил несовместимые с жизнью ранения и погиб на месте. Максиму было всего 23 года. Он из Лебединского района Сумской области.
Другой герой, которого Украина потеряла 6 апреля – старший лейтенант Владимир Шпак. Он получил осколочное ранение возле Невельского. Травма была несовместима с жизнью. Как сообщили в 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского, он был родом из Чернигова. Владимир служил в армии с 2018 года.
Потери на Донбассе в последние дни
- За прошедшие сутки, 5 апреля, Украина также потеряла двух защитников.
- Они попали под прицельный огонь российских оккупантов возле Золотого-4 и Авдеевки.
- 3 апреля неподалеку Шумов военный подорвался на мине. Спасти его не удалось.
- Больше всего потерь Украина понесла 26 марта. Тогда возле Шумов оккупанты убили 4 украинских бойцов.
- Всего с начала года на Донбассе погиб по меньшей мере 31 военный.
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