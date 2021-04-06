За сутки 6 апреля российские наемники убили двух военных на Донбассе. Стали известными имена погибших героев.

Воины, которые погибли 6 апреля

На Донбассе погиб 23-летний военный с Сумщины Максим Стеблянко. Он подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Как сообщили в 1 отдельной танковой Сиверской бригаде, он выполнял боевое задание.

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Парень получил несовместимые с жизнью ранения и погиб на месте. Максиму было всего 23 года. Он из Лебединского района Сумской области.

Другой герой, которого Украина потеряла 6 апреля – старший лейтенант Владимир Шпак. Он получил осколочное ранение возле Невельского. Травма была несовместима с жизнью. Как сообщили в 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского, он был родом из Чернигова. Владимир служил в армии с 2018 года.

24 канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!

Потери на Донбассе в последние дни