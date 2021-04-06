24 воина погибли в этом году, – Зеленский о потерях на Донбассе
Владимир Зеленский отреагировал на резкую эскалацию ситуации на Донбассе. Боевики дерзко нарушают режим тишины и только за последние двое суток Украина потеряла 4 солдат.
Источник:твитер Зеленского
Зеленский о потерях на Донбассе
За время режима "тишины" с 27 июля 2020 года из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 вооеннослужащих, пишет Зеленский. Из них 24 военных – в этом году. При этом, подчеркивает президент, 8 защитников Украина потеряла только за последние 12 дней.
Обратите внимание Каждый день войны стоит нам жизней, – Зеленский поговорил с Трюдо
Только с 26 марта мы потеряли 8 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотических людей, которые должны строить будущее Украины,
– написал Зеленский.
Сколько военных погибли на Донбассе
Число погибших на Донбассе военнослужащих в течение 2021 года больше. Вероятно, в твите президента речь идет только о случаях прямого обстрела со стороны оккупантов.
С начала 2021 года в зоне Операции объединенных сил погибли по меньшей мере 29 украинских военных. С их именами и историями можно ознакомиться по этой ссылке.
В 2020 году погибли по меньшей мере 75 военных. Из них – 13 после 27 июля, когда наступил "режим тишины".
Потери на Донбассе: последние новости
- 2 украинских защитников погибли 6 апреля. Один военный получил смертельные ранения в результате обстрела, другой – подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
- За прошедшие сутки, 5 апреля, Украина также потеряла двух защитников: в результате обстрелов российских оккупационных войск возле Золотого-4 и Авдеевки.
- 3 апреля неподалеку Шумов военный подорвался на мине. Спасти его не удалось.
- Больше всего потерь Украины понесла 26 марта. Тогда возле Шумов оккупанты убили 4 украинских бойцов.
Поделиться новостью