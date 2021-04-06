Владимир Зеленский отреагировал на резкую эскалацию ситуации на Донбассе. Боевики дерзко нарушают режим тишины и только за последние двое суток Украина потеряла 4 солдат.

Зеленский о потерях на Донбассе

За время режима "тишины" с 27 июля 2020 года из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 вооеннослужащих, пишет Зеленский. Из них 24 военных – в этом году. При этом, подчеркивает президент, 8 защитников Украина потеряла только за последние 12 дней.

Обратите внимание Каждый день войны стоит нам жизней, – Зеленский поговорил с Трюдо

Только с 26 марта мы потеряли 8 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотических людей, которые должны строить будущее Украины,

– написал Зеленский.

Сколько военных погибли на Донбассе

Число погибших на Донбассе военнослужащих в течение 2021 года больше. Вероятно, в твите президента речь идет только о случаях прямого обстрела со стороны оккупантов.

С начала 2021 года в зоне Операции объединенных сил погибли по меньшей мере 29 украинских военных. С их именами и историями можно ознакомиться по этой ссылке.

В 2020 году погибли по меньшей мере 75 военных. Из них – 13 после 27 июля, когда наступил "режим тишины".

Потери на Донбассе: последние новости