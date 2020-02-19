С начала года на Донбассе погибли 13 военных: поименный список
Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. С начала 2020 года пророссийские боевики уже 137 раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 13 военных.
Оккупанты применяют запрещенное минскими договоренностями оружие, сообщили в пресс-штабе ООС.
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В общем пророссийские боевики потратили уже 1 350 боеприпасов. Только за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 18 обстрелов подразделений ООС, выпустив 459 боеприпасов.
С начала 2020 года Украина на войне потеряла 13 героев.
Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список
- Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
- Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
- Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от враждебного ранения, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
- Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-ой отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
- Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-ой ОМБр атамана Ивана Сирко;
- Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-ой ОГШБр;
- Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевой задачи.
- Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули.
- Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.
- Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-ой Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
- Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
- Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковского, когда несла лекарства украинскому воину. Погибла 1 февраля.
- Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала