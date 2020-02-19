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      С начала года на Донбассе погибли 13 военных: поименный список

      - Читати новину українською
      С начала года на Донбассе погибли 13 военных / prm.ua

      Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. С начала 2020 года пророссийские боевики уже 137 раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 13 военных.

      Оккупанты применяют запрещенное минскими договоренностями оружие, сообщили в пресс-штабе ООС.

      Кстати: Россия увеличила военные силы у границ Украины и может перейти в наступление, – ГУР

      В общем пророссийские боевики потратили уже 1 350 боеприпасов. Только за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 18 обстрелов подразделений ООС, выпустив 459 боеприпасов.

      С начала 2020 года Украина на войне потеряла 13 героев.

      Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

      1. Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
      2. Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
      3. Николай Довженко – 23-летний боец ​​погиб 9 января от враждебного ранения, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
      4. Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-ой отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
      5. Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-ой ОМБр атамана Ивана Сирко;
      6. Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-ой ОГШБр;
      7. Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевой задачи.
      8. Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули.
      9. Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.
      10. Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-ой Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
      11. Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
      12. Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковского, когда несла лекарства украинскому воину. Погибла 1 февраля.
      13. Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапаКарта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости России Новости Луганска Новости Донецка Оккупированные территории Пророссийские боевики Жертвы Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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