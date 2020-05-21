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На Донбассе погиб военный Евгений Сафонов: фото и детали о герое

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На Донбассе погиб военный Евгений Сафонов
На Донбассе погиб военный Евгений Сафонов / Коллаж 24 канала

Пророссийские боевики устроили циничную атаку против украинских военных на Донбассе. К сожалению, во время вражеского обстрела погиб Евгений Сафонов – боец 93-ей отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Еще пять его соратников получили ранения.

Как погиб "Сафон" 

31-летний военный Евгений Сафонов погиб при взрыве грузовика ВСУ, в который попала мина подконтрольных России боевиков.

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В 4 часа утра грузовик, в котором ехали холоднояровцы, попал под вражеский обстрел. В автомобиль попала мина 120 калибра, из-за чего Евгений погиб, а его товарищи получили осколочные ранения и контузии. Тяжелораненых среди них нет,
– рассказали в 93-ей ОМБр "Холодный Яр".

Собратья погибшего бойца добавили, что он был номером обслуживания в противотанковом дивизионе. На Донбассе Евгений имел позывной "Сафон".

Что известно о погибшем герое Сафонове

  • Евгений родился 25 ноября 1988 года в Павлограде, там и жил постоянно.
  • Имел среднее образование, а после учебы работал на шахте.
  • Собратья Евгения рассказывают, что впервые войну воочию увидел в 2014 году. В начале борьбы Украины против российской оккупации на Донбассе "Сафон" некоторое время воевал в составе добровольческого батальона "Айдар".
  • В Холодноярскую бригаду пришел уже в январе 2019 года, служил там вместе с друзьями из родного Павлограда.
  • На Востоке отвоевал вместе с земляками ротацию под Авдеевкой, а затем – на Луганском направлении.
  • Под обстрел, в котором Сафонов погиб 21 мая, он также попал вместе с друзьями.

Могу сказать о нем только лучшее. Проявлял себя очень хорошо. Был лучшим наводчиком,
– вспоминает Евгения командир батальона.

У погибшего военного осталась мать, брат, жена и 2-летний сын.

Новость дополняется...

 

 

Автор: Наталья Боднар
Теги: Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики Жертвы Потери Война на Донбассе Новости Украины
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