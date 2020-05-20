Зеленский ответил боевику Пасичнику: Если по нам стреляют – мы ответим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные на Донбассе стреляют только в ответ, но первыми огонь не открывают. Так президент прокомментировал свое утверждение, что надо просто перестать стрелять, а также обвинения главаря боевиков Леонида Пасечника в адрес ВСУ.

Боевики обвинили ВСУ в обстреле

Ранее главарь пророссийских боевиков Луганщины Леонид Пасечник ложно обвинил украинских военных в обстреле ЛЭП "Михайловка-Коммунарская", ремонтной бригады, работавшей на ней, и патруля ОБСЕ. Зеленский заявил на пресс-конференции, что после этого Пасечник срочно созвал заседание минской контактной группы, сообщает 24 канал.

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Что ответил Зеленский

Президент также в очередной раз подчеркнул, что украинские военные не открывают огонь первыми.

Что касается просто прекратить стрелять – это сложный процесс. Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру, и сейчас мы делаем это, что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну,

– сказал Зеленский.

Если по нам стреляют – мы ответим, но первыми стрелять мы не будем, добавил президент. И если бы "та сторона" действительно просто перестала стрелять, согласно с минскими соглашениями, согласно с договорами в "Нормандии", все бы закончилось, убежден Зеленский.

"Но они не знают, что с ними потом будет. Я имею в виду боевиков, а не обычных людей", – добавил глава государства.

Комментарий обвинения Пасечника

К сожалению, сегодня было заявление господина Пасечника, которое было провокацией, мы стреляли и ОБСЕ это видела. Я вам скажу – полтора месяца COVID-19, десятки машин ОБСЕ, которые едут на ту территорию, не пропускают. А они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам,

– отметил глава государства.

Зеленский отметил, что влияние на боевиков имеет Россия и именно она должна повлиять на них на встрече в Минске.

Смотрите видео с пресс-конференции Зеленского: