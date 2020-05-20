Пресс-конференция Зеленского: главные тезисы и самые интересные моменты
Владимир Зеленский 20 мая 2020 года отмечает первую годовщину своего президентства. По этому случаю он собрал журналистов на большую пресс-конференцию, где обсуждались как достижения, так и неудачи президентской команды за последний год.
Ключевые тезисы с большого брифинга с участием президента Украины Владимира Зеленского собрал 24 канал.
К слову Год президентства Зеленского: онлайн-трансляция брифинга президента
В прошлый раз мы говорили 14 часов, дайте мне слово, что сегодня это будет быстрее. В то же время, уверяю вас, так же, как матч происходит при любом условии, – так же и наш пресс-диалог будет продолжаться, даже если будет идти дождь,
– начал с шутки президент Зеленский.
О чем говорил президент:
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О помощи медикам
Это приоритетный вопрос, чтобы мы обеспечили медиков всеми доплатами, которые мы обещали. Во всех областях – увеличат доплату медикам на 300%. Речь идет именно о медработниках, которые борются с COVID-19. По словам президента, несколько дней назад он знал, что доплаты выплатили в 15 регионах – всех работников обеспечили такими доплатами. На этой неделе количество регионов должно увеличиться.
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Выход из карантина
Украинский лидер ответил на вопрос относительно поэтапного выхода Украины из карантина. Он отметил, что план представили еще месяц назад, и там есть 5 этапов.
"Мы понимаем, что и статистика, благодаря нашим врачам, – хорошая и позволяет некоторые этапы приближать. Например, транспорт – городской и пригородный заработает уже с 22 мая. Между областями транспорт мы, к сожалению, пока не можем обеспечить. Детские садики получат все указания от Минздрава и с 25 мая тоже заработают", – подчеркнул президент.
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6 областей, где количество больных уменьшается.
По словам Зеленского, только 6 оегионов готовы к запуску межобластного транспорта. Там есть снижение количества инфицированных коронавирусом человек.
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Помощь гражданам из-за коронавируса.
По словам президента, это вопрос непростой.
Украина – не США, мы не печатаем деньги, хотя статистика у нас лучше. Что касается бизнеса, то программа "5 – 7– 9" заработала, также на техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря, что она у нас очень независимая. Потому что населению надо помогать. Мы год работаем над тем, чтобы у нас были человеческие, нормальные кредиты,
– объяснил глава государства.
Пресс-конференция Зеленского относительно года президентства: видео
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Год президентства Владимира Зеленского: ключевые даты
- 20 мая 2019 года – Зеленский вступил в должность президента;
- 21 июля 2019 года – парламентские выборы в Украине, партия Зеленского "Слуга народа" получает монобольшинство в Раде;
- 29 августа 2019 года – первое заседание новой Рады, формирование правительства и многое другое;
- 7 сентября 2019 года – большой обмен пленными между Украиной и Россией, вернулись Сенцов, Гриб, военные моряки и многие другие;
- 10 сентября 2019 года – Зеленский подписал закон об импичменте президента;
- 11 сентября 2019 года – Зеленский подписал закон о снятии неприкосновенности с нардепов;
- 9 декабря 2019 года – первая за 3 года встреча в нормандском формате, Зеленский впервые встретился с Путиным;
- 29 декабря 2019 года – обмен пленными между Украиной и боевиками, вернулись Пантюшенко, Асеев и другие;
- 5 января 2020 года – "тайный", а от того скандальный отдых Зеленского в Омане;
- 4 марта 2020 года – отставка правительства Алексея Гончарука и формирование нового под председательством Дениса Шмыгаля;
- 12 марта 2020 года – начало карантина в Украине из-за пандемии коронавируса;
- 28 апреля 2020 года – Зеленский подписал закон о рынке земли;
- 20 мая 2020 года – годовщина президентства Владимира Зеленского.
Победы Владимира Зеленского за год президентства / Инфографика 24 канала
Провалы Владимира Зеленского за год президентства / Инфографика 24 канала