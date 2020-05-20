Пресс-конференция Зеленского: главные тезисы и самые интересные моменты

Выход из карантина

Украинский лидер ответил на вопрос относительно поэтапного выхода Украины из карантина. Он отметил, что план представили еще месяц назад, и там есть 5 этапов.

"Мы понимаем, что и статистика, благодаря нашим врачам, – хорошая и позволяет некоторые этапы приближать. Например, транспорт – городской и пригородный заработает уже с 22 мая. Между областями транспорт мы, к сожалению, пока не можем обеспечить. Детские садики получат все указания от Минздрава и с 25 мая тоже заработают", – подчеркнул президент.