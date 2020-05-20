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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Пресс-конференция Зеленского: главные тезисы и самые интересные моменты

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Пресс конференция Зеленского 20 мая 2020 – о чем говорил
Зеленский встретился с журналистами по случаю годовщины своего президентства / president.gov.ua

Владимир Зеленский 20 мая 2020 года отмечает первую годовщину своего президентства. По этому случаю он собрал журналистов на большую пресс-конференцию, где обсуждались как достижения, так и неудачи президентской команды за последний год.

Ключевые тезисы с большого брифинга с участием президента Украины Владимира Зеленского собрал 24 канал.

К слову Год президентства Зеленского: онлайн-трансляция брифинга президента

В прошлый раз мы говорили 14 часов, дайте мне слово, что сегодня это будет быстрее. В то же время, уверяю вас, так же, как матч происходит при любом условии, – так же и наш пресс-диалог будет продолжаться, даже если будет идти дождь,
– начал с шутки президент Зеленский.

О чем говорил президент:

  • О помощи медикам

    Это приоритетный вопрос, чтобы мы обеспечили медиков всеми доплатами, которые мы обещали. Во всех областях – увеличат доплату медикам на 300%. Речь идет именно о медработниках, которые борются с COVID-19. По словам президента, несколько дней назад он знал, что доплаты выплатили в 15 регионах – всех работников обеспечили такими доплатами. На этой неделе количество регионов должно увеличиться.

  • Выход из карантина

    Украинский лидер ответил на вопрос относительно поэтапного выхода Украины из карантина. Он отметил, что план представили еще месяц назад, и там есть 5 этапов.

    "Мы понимаем, что и статистика, благодаря нашим врачам, – хорошая и позволяет некоторые этапы приближать. Например, транспорт – городской и пригородный заработает уже с 22 мая. Между областями транспорт мы, к сожалению, пока не можем обеспечить. Детские садики получат все указания от Минздрава и с 25 мая тоже заработают", – подчеркнул президент.

  • 6 областей, где количество больных уменьшается.

    По словам Зеленского, только 6 оегионов готовы к запуску межобластного транспорта. Там есть снижение количества инфицированных коронавирусом человек.

  • Помощь гражданам из-за коронавируса.

    По словам президента, это вопрос непростой.

    Украина – не США, мы не печатаем деньги, хотя статистика у нас лучше. Что касается бизнеса, то программа "5 – 7– 9" заработала, также на техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря, что она у нас очень независимая. Потому что населению надо помогать. Мы год работаем над тем, чтобы у нас были человеческие, нормальные кредиты,
    – объяснил глава государства.

Пресс-конференция Зеленского относительно года президентства: видео

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Год президентства Владимира Зеленского: ключевые даты

  • 20 мая 2019 года – Зеленский вступил в должность президента;
  • 21 июля 2019 года – парламентские выборы в Украине, партия Зеленского "Слуга народа" получает монобольшинство в Раде;
  • 29 августа 2019 года – первое заседание новой Рады, формирование правительства и многое другое;
  • 7 сентября 2019 года – большой обмен пленными между Украиной и Россией, вернулись Сенцов, Гриб, военные моряки и многие другие;
  • 10 сентября 2019 года – Зеленский подписал закон об импичменте президента;
  • 11 сентября 2019 года – Зеленский подписал закон о снятии неприкосновенности с нардепов;
  • 9 декабря 2019 года – первая за 3 года встреча в нормандском формате, Зеленский впервые встретился с Путиным;
  • 29 декабря 2019 года – обмен пленными между Украиной и боевиками, вернулись Пантюшенко, Асеев и другие;
  • 5 января 2020 года – "тайный", а от того скандальный отдых Зеленского в Омане;
  • 4 марта 2020 года – отставка правительства Алексея Гончарука и формирование нового под председательством Дениса Шмыгаля;
  • 12 марта 2020 года – начало карантина в Украине из-за пандемии коронавируса;
  • 28 апреля 2020 года – Зеленский подписал закон о рынке земли;
  • 20 мая 2020 года – годовщина президентства Владимира Зеленского.

рік президентства Зеленського, перемоги
Победы Владимира Зеленского за год президентства / Инфографика 24 канала

рік президентства Зеленського, провали
Провалы Владимира Зеленского за год президентства / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Президент Украины
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