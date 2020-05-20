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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Пресконференція Зеленського: головні тези і найцікавіші моменти

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Пресконференція Зеленського 20 травня 2020 – про що говорив
Зеленський зустрівся з журналістами до річниці свого президентства / president.gov.ua

Володимир Зеленський 20 травня 2020 року відзначає першу річницю свого президентства. З цієї нагоди він зібрав журналістів на велику пресконференцію, де обговорювалися як досягнення, так і невдачі президентської команди за останній рік.

Ключові тези з великого брифінгу за участю Президента України Володимира Зеленського зібрав 24 канал.

До слова Рік президентства Зеленського: онлайн-трансляція брифінгу президента

Попереднього разу ми розмовляли 14 годин, дайте мені слово, що сьогодні це буде швидше. Водночас, запевняю вас, так само, як матч відбувається за будь-якої умови – так само і наш пресдіалог буде продовжуватися навіть, якщо йтиме дощ,
– почав із жарту президент Зеленський.

Про що говорив президент:

  • Про допомогу медикам

    Це пріоритетне питання, щоб ми забезпечили медиків усіма доплатами, які ми обіцяли. В усіх областях – збільшать доплату медикам на 300%. Йдеться саме про медпрацівників, що борються з COVID-19. За словами президента, декілька днів тому він знав, що доплати виплатили у 15 регіонах – усіх працівників забезпечили такими доплатами. На цьому тижні кількість регіонів має збільшитися.

  • Вихід з карантину

    Український лідер відповів на запитання й щодо поетапного виходу України з карантину. Він зауважив, що план представили ще місяць тому й там є 5 етапів.

    "Ми розуміємо, що та статистика завдяки нашим лікарям – є добра і дозволяє деякі етапи наближувати. Наприклад, транспорт – міський та приміський запрацює вже з 22 травня. Між областями транспорт ми, на жаль, поки не можемо забезпечити. Дитсадочки отримають всі вказівки від МОЗу та з 25 травня теж запрацюють", – наголосив президент.

  • 6 областей, де кількість хворих зменшується. За словами Зеленського, лише 6 регіонів готові до запуску міжобласного транспорту. Там є зниження кількості інфікованих коронавірусом осіб.

  • Допомога громадянам через коронавірус – За словами президента, це питання непросте.

    Україна – не США, ми не друкуємо кошти, хоча статистика у нас краща. Що стосується бізнесу, то програма "5 – 7– 9" запрацювала, також на технічному рівні ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи, що вона у нас дуже незалежна. Бо населенню треба допомагати. Ми рік працюємо над тим, щоб у нас були людські, нормальні кредити. Найближчим часом в Україні буде іпотека під 10%,
    – пояснив глава держави.

  • Про Путіна і переговори з Росією. Запитання про домовленості з російським президентом поставив скандальний журналіст Дмитро Гордон. Перед тим, як відповідати на нього, Зеленський пожартував, назвавши Гордона "спецагентом".

    "На сьогодні у нас було 3 обміни та 135 людей були звільнені й повернені додому. Все це стало можливим після зустрічі у нормандському форматі. Це велика перемога і зараз ми говоримо з Росією про можливий обмін після COVID-19, про повернення українських політв’язнів, що перебувають у в’язницях Росії та Криму", – уточнив президент.

    Зеленський похвалився, що завдяки його роботі та роботі його команди вдалося перезавантажити мінську групу, а людям вдалося показати, що особи, які є представниками так званих "ЛНР" і "ДНР" – мають російські паспорти.

    Що ж до Путіна, то Зеленський уточнив: тепер у нього не було жодних зустрічей з ним, у жодному форматі.

Ми не відпускаємо у вільний простір питання звільнення людей, повернення територій. Франція та Німеччина підтримують те, що після спаду COVID-19 має бути зустріч "нормандської четвірки". Ми нічого з цим не зробимо, ми повинні з Росією говорити та домовлятьися. Мінський формат – це пріоритет, але я готовий до будь-якого формату, що допоможе зупинити війну,
– розповів Зеленський.

  • Про дороги та мости. Президент похизувався "Програмою великого будівництва". Він наголосив, що в 9 разів Україна збільшила кількість доріг, які планує побудувати у 2020 році (4 500 доріг). До кінця своєї каденції Зеленський планує добудувати всі державні дороги. Глава держави сказав також, що хоче взятися за ремонти мостів у державі. Для цього йому потрібно "знайти ще 3 мільярди доларів" для відновлення всіх мостів в Україні.

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Пресконференція Зеленського стосовно року президентства: відео

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Рік президентства Володимира Зеленського: ключові дати

  • 20 травня 2019 року – Зеленський вступив на посаду президента;
  • 21 липня 2019 року – парламентські вибори в Україні, партія Зеленського "Слуга народу" здобуває монобільшість у Раді;
  • 29 серпня 2019 року – перше засідання нової Ради, формування уряду та багато іншого;
  • 7 вересня 2019 року – великий обмін полоненими між Україною та Росією, повернулися Сенцов, Гриб, військові моряки та багато інших;
  • 10 вересня 2019 року – Зеленський підписав закон про імпічмент президента;
  • 11 вересня 2019 року – Зеленський підписав закон про зняття недоторканності з нардепів;
  • 9 грудня 2019 року – перша за 3 роки зустріч у нормандському форматі, Зеленський вперше зустрівся з Путіним;
  • 29 грудня 2019 року – обмін полоненими між Україною та бойовиками, повернулися Пантюшенка, Асєєв та інші;
  • 5 січня 2020 року – "таємний", а від того скандальний відпочинок Зеленського в Омані;
  • 4 березня 2020 року – відставка уряду Олексія Гончарука і формування нового під головуванням Дениса Шмигаля;
  • 12 березня 2020 року – початок карантину в Україні через пандемію коронавірусу;
  • 28 квітня 2020 року – Зеленський підписав закон про ринок землі;
  • 20 травня 2020 року – річниця президентства Володимира Зеленського.

рік президентства Зеленського, перемоги
Перемоги Володимира Зеленського за рік президентства / інфографіка 24 каналу

рік президентства Зеленського, провали
Провали Володимира Зеленського за рік президентства / інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Володимир Зеленський Президент України Новини політики Новини України
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