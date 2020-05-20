Пресконференція Зеленського: головні тези і найцікавіші моменти

Ключові тези з великого брифінгу за участю Президента України Володимира Зеленського зібрав 24 канал.

До слова Рік президентства Зеленського: онлайн-трансляція брифінгу президента

Попереднього разу ми розмовляли 14 годин, дайте мені слово, що сьогодні це буде швидше. Водночас, запевняю вас, так само, як матч відбувається за будь-якої умови – так само і наш пресдіалог буде продовжуватися навіть, якщо йтиме дощ,

– почав із жарту президент Зеленський.

Про допомогу медикам Це пріоритетне питання, щоб ми забезпечили медиків усіма доплатами, які ми обіцяли. В усіх областях – збільшать доплату медикам на 300%. Йдеться саме про медпрацівників, що борються з COVID-19. За словами президента, декілька днів тому він знав, що доплати виплатили у 15 регіонах – усіх працівників забезпечили такими доплатами. На цьому тижні кількість регіонів має збільшитися.

Вихід з карантину Український лідер відповів на запитання й щодо поетапного виходу України з карантину. Він зауважив, що план представили ще місяць тому й там є 5 етапів. "Ми розуміємо, що та статистика завдяки нашим лікарям – є добра і дозволяє деякі етапи наближувати. Наприклад, транспорт – міський та приміський запрацює вже з 22 травня. Між областями транспорт ми, на жаль, поки не можемо забезпечити. Дитсадочки отримають всі вказівки від МОЗу та з 25 травня теж запрацюють", – наголосив президент.

6 областей, де кількість хворих зменшується. За словами Зеленського, лише 6 регіонів готові до запуску міжобласного транспорту. Там є зниження кількості інфікованих коронавірусом осіб.

Допомога громадянам через коронавірус – За словами президента, це питання непросте. Україна – не США, ми не друкуємо кошти, хоча статистика у нас краща. Що стосується бізнесу, то програма "5 – 7– 9" запрацювала, також на технічному рівні ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи, що вона у нас дуже незалежна. Бо населенню треба допомагати. Ми рік працюємо над тим, щоб у нас були людські, нормальні кредити. Найближчим часом в Україні буде іпотека під 10%,

– пояснив глава держави.