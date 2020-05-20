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Законопроєкт про амністію капіталів готовий, – Зеленський

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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Getty images

Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про амністію капіталів та законопроєкт про народовладдя повністю готові та незабаром їх передадуть до Верховної Ради.

Президент очікує впровадження амністії капіталів у 2020 році. Про це він сказав під час пресконференції 20 травня, передає 24 канал.

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"Амністію впровадимо цьогоріч – маємо це зробити, ми домовлялися й обіцяли людям", – пояснив Зеленський. 

Що таке амністія капіталів?Це можливість для громадян сплатити податки з доходів, з яких раніше такі податки не сплачувались, і вже сплили встановлені законодавством терміни платежів. В цьому випадку, платник податків заповнює так звану нульову декларацію.

Водночас він додав, що питання 5% відсотків для амністії капіталу ще обговорюється, і можливо цей показник будуть зменшувати. 

Якщо є якась нерухомість або інші об'єкти у людини, потрібно послабляти цей відсоток. Можливо, нерухомість можна амністувати під ще менший відсоток, або навіть під нуль,
– зазначив президент. 

Головною метою реформи, за його словами, є запровадити чесну сплату податків в Україні.

Дивіться прессконференцію Володимира Зеленського:

 

Автор: Юлія Гілей
Теги: Володимир Зеленський Новини України Законодавство Податки
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