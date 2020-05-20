Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Законопроект об амнистии капиталов готов, – Зеленский

- Читати новину українською
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Getty images

Владимир Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капиталов и законопроект о народовластии полностью готовы и вскоре их передадут в Верховную Раду.

Президент ожидает внедрения амнистии капиталов в 2020 году. Об этом он сказал во время пресс-конференции 20 мая, передает 24 канал.

Больше об этом Налоговая амнистия: что это значит и какие риски скрывает

"Амнистию внедрим в этом году – должны это сделать, мы договаривались и обещали людям", – пояснил Зеленский.

Что такое амнистия капиталов?Это возможность для граждан платить налоги с доходов, с которых ранее такие налоги не платились, и уже закончились установленные законодательством сроки платежей. В этом случае, налогоплательщик заполняет так называемую нулевую декларацию.

При этом он добавил, что вопрос 5% процентов для амнистии капитала еще обсуждается и, возможно, этот показатель будут уменьшать.

Если есть недвижимость или другие объекты у человека, нужно ослаблять этот процент. Возможно, недвижимость можно амнистировать под еще меньший процент или даже под ноль,
– отметил президент.

Главная цель реформы, по его словам, – ввести честную уплату налогов в Украине.

Смотрите пресс-конференцию Владимира Зеленского:

 

Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Налоги Законодательство
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Спасибо карантину
сегодня , 11:50 Спасибо карантину
Павло Казарін
Жесткие немецкие правила для "Северного потока-2": выиграет ли от этого Украина
сегодня , 10:39 Жесткие немецкие правила для "Северного потока-2": выиграет ли от этого Украина
Богдан Мірошниченко
Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
16 мая , 22:14 Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
Тетяна Панасюк