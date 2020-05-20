Законопроект об амнистии капиталов готов, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капиталов и законопроект о народовластии полностью готовы и вскоре их передадут в Верховную Раду.
Президент ожидает внедрения амнистии капиталов в 2020 году. Об этом он сказал во время пресс-конференции 20 мая, передает 24 канал.
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"Амнистию внедрим в этом году – должны это сделать, мы договаривались и обещали людям", – пояснил Зеленский.
Что такое амнистия капиталов?Это возможность для граждан платить налоги с доходов, с которых ранее такие налоги не платились, и уже закончились установленные законодательством сроки платежей. В этом случае, налогоплательщик заполняет так называемую нулевую декларацию.
При этом он добавил, что вопрос 5% процентов для амнистии капитала еще обсуждается и, возможно, этот показатель будут уменьшать.
Если есть недвижимость или другие объекты у человека, нужно ослаблять этот процент. Возможно, недвижимость можно амнистировать под еще меньший процент или даже под ноль,
– отметил президент.
Главная цель реформы, по его словам, – ввести честную уплату налогов в Украине.
Смотрите пресс-конференцию Владимира Зеленского: