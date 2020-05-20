Зеленський відповів бойовику Пасічнику: Якщо по нас стріляють – ми відповідатимемо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові на Донбасі стріляють тільки у відповідь, але першими вогонь не відкривають. Так президент прокоментував своє твердження, що треба просто перестати стріляти, а також звинувачення ватажка бойовиків Леоніда Пасічника на адресу ЗСУ.

Бойовики звинуватили ЗСУ в обстрілі

Раніше ватажок проросійських бойовиків Луганщини Леонід Пасічник хибно звинуватив українських військових в обстрілі ЛЕП "Михайлівка-Комунарська", ремонтної бригади, яка працювала на ній, і патруля ОБСЄ. Зеленський заявив на пресконференції, що після цього Пасічник терміново скликав засідання мінської контактної групи, повідомляє 24 канал.

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Що відповів Зеленський

Президент також укотре наголосив, що українські військові не відкривають вогонь першими.

Що стосується просто припинити стріляти – це складний процес. Я ніколи не закликав, щоби наша армія не відповідала. Я хотів показати всьому світові, і зараз ми робимо це, що в нас дуже міцна армія, але ми не провокуємо, ми боремося за нашу країну,

– сказав Зеленський.

Якщо по нас стріляють – ми відповідатимемо, але першими стріляти ми не будемо, додав президент. І якби "та сторона" справді просто перестала стріляти, згідно з мінськими угодами, згідно з угодами в "Норманді", все б закінчилося, переконаний Зеленський.

"Але вони не знають, що з ними потім буде. Я маю на увазі бойовиків, не звичайних людей", – додав глава держави.

Коментар звинувачення Пасічника

На жаль, сьогодні була заява пана Пасічника, що була провокація, що ми стріляли і ОБСЄ це бачила. Я вам скажу – півтора місяця COVID-19, десятки машин ОБСЄ, які їдуть на ту територію, не пропускають. А вони кажуть, що ОБСЄ фіксує, що ми стріляємо по цивільних. Ми не стріляємо по українцях, ми відповідаємо бойовикам,

– наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що вплив на бойовиків має Росія і саме вона повинна вплинути на них на зустрічі в Мінську.

Дивіться відео з пресконференції Зеленського: