Окупанти на Донбасі оголосити про бойову готовність та ймовірний наступ на українські позиції

Російські окупаційні війська заявляють про перехід у вищий ступінь бойової готовності. А один з представників окупаційної влади – і про готовність наступу на українські позиції.

Інформація про бойову готовність російських окупаційних військ в ОРДЛО заявив ставленик Кремля в Луганську Леонід Пасічник, повідомляє 24 канал.

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Погрози Україні

Причиною для наступу Пасічник назвав обстріли "ремонтник бригад", які здійснювали ремонтні роботи лінії електропередач Михайлівка – Комунарська.

Відтак він звернувся до президента України Володимира Зеленського з погрозою, що якщо обстріли на цій ділянці не припиняться, то вони готові "вжити ефективних і рішучих заходів до того, щоб відсунути лінію зіткнення від зазначеної лінії електропередач".

Та на цьому представник окупантів вирішив не зупинитися, і погрожує діяти і на інших ділянках зіткнення. Саме через це він віддав вказівки про приведення в бойову готовність свої підрозділів окупаційних військ.

Що на це кажуть в Штабі ООС

Інформацію про ситуацію навколо "ремонтної бригади" в Штабі ООС оприлюднили ще у вівторок, 19 травня. Українські військові заявили, що вони надали гарантії безпеки для виконання даних робіт

"Незважаючи на це, підрозділами Об’єднаних сил зафіксована спроба встановлення російськими збройними формуваннями технічних засобів відеоспостереження. Зазначені роботи проводились під наглядом та керівництвом трьох озброєних представників окупаційних військ. Цей факт свідчить про те, що збройні формування РФ відверто нехтують взятими на себе зобов’язаннями та цинічно використовують гуманітарні підстави у своїх військових цілях.

Варто відзначити, що такі заяви Пасічника можуть мати під собою факт ймовірного наступу на певних ділянках.

"Звісно, Пасічник несамостійна фігура, всі його слова і дії узгоджені з Росією. Отже, можна вважати, погрози отримав не Зеленський, а вся Україна. І не від Пасічника, а від Путіна", – написав з цього приводу військовий журналіст Андрій Цаплієнко.