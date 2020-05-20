Оккупанты на Донбассе объявили о боевой готовности и вероятном наступлении на украинские позиции

Российские оккупационные войска заявляют о переходе в высшую степень боевой готовности. А один из представителей оккупационной власти и о готовности наступления на украинские позиции.

О боевой готовности российских оккупационных войск в ОРДЛО заявил ставленник Кремля в Луганске Леонид Пасечник, сообщает 24 канал.

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Угрозы Украине

Причиной для наступления Пасечник назвал обстрелы "ремонтных бригад", которые осуществляли ремонтные работы линии электропередач Михайловка – Коммунарская.

Поэтому он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с угрозой, что если обстрелы на этом участке не прекратятся, то они готовы "принять эффективные и решительные меры для того, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередач".

И на этом представитель оккупантов решил не остановиться, и грозится действовать и на других участках столкновения. Именно поэтому он отдал указания о приведении в боевую готовность своих подразделений оккупационных войск.

Что на это говорят в Штабе ООС

Информацию о ситуации вокруг "ремонтной бригады" в Штабе ООС обнародовали еще во вторник, 19 мая. Украинские военные заявили, что они предоставили гарантии безопасности для выполнения данных работ

"Несмотря на это, подразделениями Объединенных сил зафиксирована попытка установления российскими вооруженными формированиями технических средств видеонаблюдения. Указанные работы проводились под присмотром и руководством трех вооруженных представителей оккупационных войск. Этот факт свидетельствует о том, что вооруженные формирования РФ откровенно пренебрегают взятыми на себя обязательствами и цинично используют гуманитарные основания в своих военных целях.

Стоит отметить, что такие заявления Пасечника могут иметь под собой факт вероятного наступления на определенных участках.

"Конечно, Пасечник – несамостоятельная фигура, все его слова и действия согласованы с Россией. Следовательно, можно считать, что угрозы получил не Зеленский, а вся Украина. И не от Пасечника, а от Путина", – написал по этому поводу военный журналист Андрей Цаплиенко.