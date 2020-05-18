"Підопічні" Кремля на Донбасі: хто такі "Донецьк" і "Луганськ" і скільки на них витрачає Росія

Кремль не визнає жодної суб’єктності окупованих ним територій Сходу України. Більше того, представники Росії на переговорах у Мінську ставляться до представників бойовиків, як до своїх підопічних. І відбувається це зі зневагою. Водночас обходиться їхнє утримання країні-агресору у щонайменше 5 мільйонів доларів у рік.

Підлеглі Кремля

За словами віцепрем'єра та водночас міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, стає очевидним, хто є хазяїном і начальником, а хто підлеглим. Про це він заявив у коментарі інформаційній агенції Інтерфакс-Україна.

Зверніть увагу Нові три точки розведення сил на Донбасі: Резніков озвучив важливі деталі

Коли в кулуарах з ними розмовляєш, то я вже неодноразово чув з вуст представників російської делегації "наші підопічні". Вони навіть у мінському процесі називають своїх "запрошених" за назвами двох міст: кажуть "Донецьк" і "Луганськ". Хоча в самому мінському тексті написано "представники окремих районів Донецької та Луганської областей",

– зазначив Резніков.

Міністр додав, що представники ОРДЛО – це загальна назва. Саме так записано у мінських угодах, і цей документ підписав експосол Росії в Україні Михайло Зурабов, зокрема.

"Тут нічого боятися не потрібно, факт вже відбувся. Тому вони використовують просто назви двох міст, водночас звужуючи це поняття", – зауважив український посадовець.

Скільки грошей витрачає Кремль на утримання бойовиків

Крім того, Резніков повідомив, що так звані "підопічні" з окупованого Донбасу просять у офіційних органів Кремля фінансування в рублях. До прикладу, нещодавно хотіли гроші на модернізацію телевеж, тому що "занадто сильний сигнал українського телебачення".

Також міністр оприлюднив деякі приблизні цифри, скільки йде російських грошей на підтримку бойовиків.

Витрати Кремля щодо українського Донбасу

До 1,3 мільярда доларів йде на утримання лише громадянської частини. Перш за все, мовиться про бюджетників.

йде на утримання лише громадянської частини. Перш за все, мовиться про бюджетників. Майже 3,7 мільярда доларів – на війну.

– на війну. Тобто, щонайменше 5 мільярдів доларів у рік , за оцінкою Києва, обходиться Кремлю утримання окупованих територій українського Донбасу.

, за оцінкою Києва, обходиться Кремлю утримання окупованих територій українського Донбасу. Ці суми стосуються лише Донбасу – без Криму.

До речі Зрив переговорів у ТКГ: у "представників" ОРДЛО виявили російські паспорти – фото

Зауважимо, Олексій Резніков вважає, для того, щоб реінтегрувати окуповані території України, потрібно провести національний інклюзивний діалог. На його переконання, насамперед слід досягти єдності та бажання кожного посприяти у поверненні окупованих українських територій.