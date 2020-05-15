Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Зрив переговорів у ТКГ: у "представників" ОРДЛО виявили російські паспорти – фото

- Читать новость на русском
Російські паспорти представників ОРДЛО в ТКГ Дейнего і Ніконорової
Владислав Дейнего та Наталія Ніконорова / ТАСС

Так звані представники окупованих територій Донбасу, яких Росія запросила на засідання ТКГ мають російське громадянство. Мовиться про Владислава Дейнего та Наталію Ніконорову.

Міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков заявив про це в коментарі "РБК-Україна".

До теми У Росії істерика: Україна категорично відмовилася вести переговори з бойовиками

Що розповів Резніков про засідання ТКГ

  • За словами міністра, засідання ТКГ розпочалося о 13:00. Орієнтовно о 15:00 – 16:00 до сторін ТКГ (Україна, Росія та ОБСЄ) намагалися долучити так званих "запрошених" від ОРЛО (Дейнего) і ОРДО (Ніконорова).
  • Резніков заявив, що Україна повідомила російську делегацію про те, що так звані "запрошені" є громадянами РФ.
  • Українська сторона показала копію закордонного та внутрішнього паспорту Росії Дейнего.

Важливо!  Новий склад делегації України для участі в ТКГ: список – за посиланням.

російський паспорт Дейнего
Копія закордонного паспорта РФ Владислава Дейнего / Фото "РБК-Україна"

російський паспорт Дейнего
Копія внутрішнього паспорта РФ Владислава Дейнего / Фото "РБК-Україна"

Про що говорили на зустрічі Тристоронньої контактної групи

  • Україна заявила, що не збирається закріплювати особливий статус тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей в Конституції.
  • Українська сторона наголосила, що вибори в ОРДЛО можуть відбутися лише відповідно до Конституції та законодавства України і на основі Копенгагенських критеріїв ОБСЄ.
  • Вибори можуть відбутися виключно після отримання Україною контролю над кордоном.
  • Україна зазначила, що наполягає на взаємному звільненні утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", визначеному в Парижі в грудні 2019 року.
  • Представники України в економічній підгрупі ТКГ продовжили обговорення питання про відновлення в ОРДЛО оподаткування та системи розрахунків у межах українського правового поля.
  • Представник Росії Борис Гризлов звинуватив владу України в "обмані надій" українців, бо нова влада нібито постає на "небезпечний шлях своїх попередників". Гризлов вважає, що "партія, яка називає себе "слугою народу", ризикує перетворитися в партію "слуг війни".
  • Гризлов заявив, що представники Росії попросили внести в протокол ТКГ зобов’язання України впродовж тижня подати проєкт про інтеграцію "формули Штайнмаєра" в закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі. Однак українська делегація відмовилася це робити.

Чим займається ТКГ?Тристороння контактна група з врегулювання конфлікту на Донбасі складається з представників України, ОБСЄ та РФ. Групу сформували для дипломатичного вирішення війни на сході України.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував перезавантажити роботу ТКГ, залучивши представників ОРДЛО і переселенців. Він стверджує, що мовиться не про бойовиків, а про осіб, які переїхали з Донбасу через війну, але мають там прописку.

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Окуповані території Війна на Донбасі Мінські домовленості Проросійські бойовики Олексій Резніков Новини політики
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Промовисті фотографії у соцмережі: російський солдат розкрив місце дислокації в Сирії – факти
сьогодні , 22:00 Промовисті фотографії у соцмережі: російський солдат розкрив місце дислокації в Сирії – факти
Михайло Макарук
Справа Стерненка: протистояння двох політичних світів та висновки юристів
сьогодні , 21:15 Справа Стерненка: протистояння двох політичних світів та висновки юристів
Богдан Мірошниченко
Результати IPO: у які нові публічні компанії краще інвестувати
сьогодні , 12:30 Результати IPO: у які нові публічні компанії краще інвестувати