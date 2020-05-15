Срыв переговоров ТКГ: в "представителей" ОРДЛО обнаружили российские паспорта – фото

Так называемые представители оккупированных территорий Донбасса, которых Россия пригласила на заседание ТКГ, имеют российское гражданство. Речь идет о Владиславе Дейнего и Наталье Никоноровой.

Міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков заявив про це в коментарі "РБК-Україна".

До теми У Росії істерика: Україна категорично відмовилася вести переговори з бойовиками

Що розповів Резніков про засідання ТКГ

За словами міністра, засідання ТКГ розпочалося о 13:00. Орієнтовно о 15:00 – 16:00 до сторін ТКГ (Україна, Росія та ОБСЄ), намагалися долучили так званих "запрошених" від ОРЛО (Дейнего) і ОРДО (Ніконорова).

Резніков заявив, що Україна повідомила російську делегацію про те, що так звані "запрошені" є громадянами РФ.

Українська сторона показала копію закордонного та внутрішнього паспорту Росії Дейнего.

Важливо! Новий склад делегації України для участі в ТКГ: список – за посиланням.



Копія закордонного та внутрішнього паспорта РФ Владислава Дейнего / Фото "РБК-Україна"

Про що говорили на зустрічі Тристоронньої контактної групи

Україна заявила, що не збирається закріплювати особливий статус тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей в Конституції .

. Українська сторона наголосила, що вибори в ОРДЛО можуть відбутися лише відповідно до Конституції та законодавства України і на основі Копенгагенських критеріїв ОБСЄ.

Вибори можуть відбутися виключно після отримання Україною контролю над кордоном .

. Україна зазначила, що наполягає на взаємному звільненні утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", визначеному в Парижі в грудні 2019 року.

Представники України в економічній підгрупі ТКГ продовжили обговорення питання про відновлення в ОРДЛО оподаткування та системи розрахунків у межах українського правового поля.

Представник Росії Борис Гризлов звинуватив владу України в "обмані надій" українців, бо нова влада нібито постає на "небезпечний шлях своїх попередників". Гризлов вважає, що "партія, яка називає себе "слугою народу", ризикує перетворитися в партію "слуг війни".

Гризлов заявив, що представники Росії попросили внести в протокол ТКГ зобов’язання України впродовж тижня подати проєкт про інтеграцію "формули Штайнмаєра" в закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі. Однак українська делегація відмовилася це робити.

Чим займається ТКГ?Тристороння контактна група з врегулювання конфлікту на Донбасі складається з представників України, ОБСЄ та РФ. Групу сформували для дипломатичного вирішення війни на сході України.



Глава Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував перезавантажити роботу ТКГ, залучивши представників ОРДЛО і переселенців. Він стверджує, що мовиться не про бойовиків, а про осіб, які переїхали з Донбасу через війну, але мають там прописку.