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      Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ: список

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      Состав делегации Украины для участия в ТКГ – список
      Зеленский утвердил состав делегации для участия в ТКГ / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

      Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 5 мая, говорится на сайте президента.

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      Украинскую делегацию в ТКГ по-прежнему возглавляет второй президент Украины Леонид Кучма.

      В состав делегации вошли:

      • Алексей Резников (первый заместитель главы делегации) – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
      • Александр Мережко (заместитель главы делегации) – глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины;
      • Юлия Свириденко (представительница Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам) – заместительница министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
      • Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам) – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины;
      • Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности) – заместитель министра обороны Украины;
      • Галина Третьякова (представительница Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам) – глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины.

      Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что этот указ дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.

      По его словам, процесс урегулирования ситуации на Донбассе сложный, а потому должен продолжаться непрерывно.

      Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги в целом ряде проблем. Нужны более четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций,
      – сказал Андрей Ермак.

      Заметим, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже 14 мая. Несколько предыдущих заседаний из-за пандемии коронавируса проходили в режиме видеоконференции, но новое заседание уже может пройти вживую – в зависимости от ситуации с COVID-19 на тот момент.

      Что известно о ТКГ? Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Группу сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Донбассе.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Оккупированные территории Алексей Резников Леонид Кучма Украина – Россия Владимир Зеленский Война на Донбассе Минск Новости Украины Новости политики
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