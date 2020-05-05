Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ: список

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 5 мая, говорится на сайте президента.

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Украинскую делегацию в ТКГ по-прежнему возглавляет второй президент Украины Леонид Кучма.

В состав делегации вошли:

Алексей Резников (первый заместитель главы делегации) – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

(первый заместитель главы делегации) – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; Александр Мережко (заместитель главы делегации) – глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины;

(заместитель главы делегации) – глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины; Юлия Свириденко (представительница Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам) – заместительница министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

(представительница Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам) – заместительница министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины; Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам) – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины;

(представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам) – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины; Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности) – заместитель министра обороны Украины;

(представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности) – заместитель министра обороны Украины; Галина Третьякова (представительница Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам) – глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что этот указ дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.

По его словам, процесс урегулирования ситуации на Донбассе сложный, а потому должен продолжаться непрерывно.

Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги в целом ряде проблем. Нужны более четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций,

– сказал Андрей Ермак.

Заметим, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже 14 мая. Несколько предыдущих заседаний из-за пандемии коронавируса проходили в режиме видеоконференции, но новое заседание уже может пройти вживую – в зависимости от ситуации с COVID-19 на тот момент.

Что известно о ТКГ? Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Группу сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Донбассе.