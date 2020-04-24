В МИД предложили альтернативный сценарий Консультативного совета по Донбассу
Общественный совет при Министерстве иностранных дел предложила создать Консультативный совет по Донбассу, но с другими правилами. Говорится, в частности, о сценарии, который позволил избежать скрытого признания псевдореспублик.
Новый сценарий позволил бы минимизировать риски, которые существуют сейчас. Об этом говорится в решении Общественного совета, передает "Европейская правда".
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Общественный совет при МИД одобрил документ 23 апреля. В нем отмечается, что создание органа по схеме, которую предварительно согласовал руководитель ОПУ Андрей Ермак, несет риски для Украины и является "попыткой России навязать собственную логику и сценарий реализации Минских договоренностей".
Эта логика заключается в фактической "предднестровизации" конфликта через признание Украиной марионеточных администраций оккупированных Россией территорий Донбасса стороной конфликта, начало прямых переговоров между Киевом и марионеточными администрациями, закрепление за Россией статуса посредника,
– считают представители Общественного совета.
Они подчеркнули, что это может привести к избежанию Россией наказания за совершение международно признанной агрессии против Украины и других военных преступлений в нашей стране.
Эксперты считают, что Украина имеет возможность создать Консультативный совет, избежав этих рисков, если назначит его членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске.
Украина имеет безусловное право самостоятельно создавать любые органы, организации и структуры, которые имеют целью обеспечение прав граждан Украины, проживающих или проживавших на оккупированной территории. В частности Украина может самостоятельно создать Консультативный совет,
– предложили члены Общественного совета.
Общественный совет при МИД в своем решении призвали президента Украины, Верховную раду, правительство и МИД рассмотреть возможность создания Консультативного совета в таком формате и "настаивать на включении Консультативного совета, созданного по указанному алгоритму, к работе Трехсторонней контактной группы".
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