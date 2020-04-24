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      У МЗС запропонували альтернативний сценарій Консультативної ради щодо Донбасу

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      Альтернативний сценарій Консультативної ради щодо Донбасу
      Альтернативний сценарій Консультативної ради щодо Донбасу / Народна правда

      Громадська рада при Міністерстві закордонних справ запропонувала створити Консультативну раду щодо Донбасу, але з іншими правилами. Мовиться, зокрема, про сценарій, який дозволив уникнути прихованого визнання псевдореспублік.

      Новий сценарій дозволив би мінімізувати ризики, які існують зараз. Про це мовиться у рішенні Громадської ради, передає "Європейська правда".

      Важливо Консультативна рада у межах ТКГ: що не так з ідеєю та кому це вигідно

      Громадська рада при МЗС схвалила документ 23 квітня. У ньому наголошується, що створення органу за схемою, яку попередньо погодив керівник ОПУ Андрій Єрмак, несе ризики для України й є "спробою Росії нав'язати власну логіку та сценарій реалізації Мінських домовленостей".

      Ця логіка полягає у фактичній "придністровізації" конфлікту через визнання Україною маріонеткових адміністрацій окупованих Росією територій Донбасу стороною конфлікту, початок прямих переговорів між Києвом та маріонетковими адміністраціями, закріплення за Росією статусу посередника,
      – вважають представники Громадської ради.

      Вони наголосили, що це може призвести до уникнення Росією покарання за скоєння міжнародно визнаної агресії проти України та інших воєнних злочинів у нашій країні.

      Експерти вважають, що Україна має можливість створити Консультативну раду, уникнувши цих ризиків, якщо призначить її членів без формального погодження з окупаційною адміністрацією у Донецьку та Луганську.

      Україна має безумовне право самостійно створювати будь-які органи, організації та структури, котрі мають за мету забезпечення прав громадян України, які проживають чи проживали на окупованій території. Зокрема Україна може самостійно створити Консультативну раду,
      – запропонували члени Громадської ради.

      Громадська рада при МЗС у своєму рішенні закликала президента України, Верховну раду, уряд та МЗС розглянути можливість створення Консультативної ради у такому форматі та "наполягати на включенні Консультативної ради, створеної за вказаним алгоритмом, до роботи Тристоронньої контактної групи".

      Все, що відомо про Консультативну раду щодо Донбасу – читайте за посиланням.

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Україна – Росія Окуповані території Війна на Донбасі Війна Мінськ Андрій Єрмак
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