У МЗС запропонували альтернативний сценарій Консультативної ради щодо Донбасу

Громадська рада при Міністерстві закордонних справ запропонувала створити Консультативну раду щодо Донбасу, але з іншими правилами. Мовиться, зокрема, про сценарій, який дозволив уникнути прихованого визнання псевдореспублік.

Новий сценарій дозволив би мінімізувати ризики, які існують зараз. Про це мовиться у рішенні Громадської ради, передає "Європейська правда".

Важливо Консультативна рада у межах ТКГ: що не так з ідеєю та кому це вигідно

Громадська рада при МЗС схвалила документ 23 квітня. У ньому наголошується, що створення органу за схемою, яку попередньо погодив керівник ОПУ Андрій Єрмак, несе ризики для України й є "спробою Росії нав'язати власну логіку та сценарій реалізації Мінських домовленостей".

Ця логіка полягає у фактичній "придністровізації" конфлікту через визнання Україною маріонеткових адміністрацій окупованих Росією територій Донбасу стороною конфлікту, початок прямих переговорів між Києвом та маріонетковими адміністраціями, закріплення за Росією статусу посередника,

– вважають представники Громадської ради.

Вони наголосили, що це може призвести до уникнення Росією покарання за скоєння міжнародно визнаної агресії проти України та інших воєнних злочинів у нашій країні.

Експерти вважають, що Україна має можливість створити Консультативну раду, уникнувши цих ризиків, якщо призначить її членів без формального погодження з окупаційною адміністрацією у Донецьку та Луганську.

Україна має безумовне право самостійно створювати будь-які органи, організації та структури, котрі мають за мету забезпечення прав громадян України, які проживають чи проживали на окупованій території. Зокрема Україна може самостійно створити Консультативну раду,

– запропонували члени Громадської ради.

Громадська рада при МЗС у своєму рішенні закликала президента України, Верховну раду, уряд та МЗС розглянути можливість створення Консультативної ради у такому форматі та "наполягати на включенні Консультативної ради, створеної за вказаним алгоритмом, до роботи Тристоронньої контактної групи".

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